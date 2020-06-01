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Aktüel

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şehit ailelerine başsağlığı diledi

Kılıçdaroğlu, Hakkari'de şehit düşen piyade er Mehmet Günay ile Diyarbakır'da şehit düşen polis memuru Atakan Arslan'ın ailelerini telefonla aradı

Yeniakit Publisher
2020-06-01 21:03:57 -
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şehit ailelerine başsağlığı diledi

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'de şehit düşen piyade er Mehmet Günay ile Diyarbakır'da şehit düşen polis memuru Atakan Arslan'ın ailelerini telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, şehit düşen piyade er Günay ile şehit düşen polis memuru Arslan'ın ailelerini telefonla aradı.

Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

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