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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Kuşadası’nda

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın mitinginin ardından Kuşadası’na geldi.

07 Mart 2019 Perşembe 21:55
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Kuşadası’nda

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın mitinginin ardından Kuşadası’na geldi.


Kuşadası bir otelde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın il Başkanı Ali Çankır, CHP Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve CHP Kuşadası Mehmet Gürbilek ile bir araya gelen ve yemek yiyen Kılıçdaroğlu, ayrıca basına kapalı bir de toplantı yaptı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra İzmir’in Selçuk ilçesine geçti.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 21:55
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