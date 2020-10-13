CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Linde'yi kabul etti
TBMM (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve beraberindeki heyeti kabul etti.
CHP TBMM Grup toplantı salonunda gerçekleşen kabule, İsveç'in yeni atanan Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz ve Burdur Milletvekili Mehmet Göker de katıldı.
Kılıçdaroğlu'nun, Linde'yi kabulü basına kapalı gerçekleşti.