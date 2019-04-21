CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bu tezgahlar bizi yıldıramaz"

ANKARA (İHA) – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu tezgahlar bizi yıldıramaz. Bu ülkenin birliği, bütünlüğü için size söz veriyorum, bu ülkenin bekası, huzuru, kalkınması için bir can gerekiyorsa, o canı vermeye hazırım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Çubuk ilçesindeşehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı’nın cenaze töreninde kendisine yapılan saldırının ardından CHP Genel Merkezinde geldi. Parti binası önünde CHP’lilere hitap eden Kılıçdaroğlu, "İnancı, kimliği ne olursa olsun, 82 milyonluk bir ülkenin Genel Başkanı’yım" diyerek sözlerine başladı. Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK’nın da saldırısına uğradığını hatırlatarak, “Aynı saldırının benzerini bugün yaşadık. Onlar sanıyorlar ki CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu biz saldırınca kenara adım atacak. Bir milim adım atmayacağım. Bu ülkenin çakıl taşını feda etmem. Bu ülke için canını verecek kişi varsa, onun adı Kemal Kılıçdaroğlu’dur’’ ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, saldıranların şehide de saygısı olmadığını kaydederek, ’’Bunların hiçbiri esas Müslüman da değildir. Şehidin cenazesine katıldık, namaz kıldırmadılar. Siz namazdan, şehitten ne istiyorsunuz? Ben bir Mehmetçik babasıyım. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Çanakkale’de, Dumlupınar’da, Sakarya’da, Afrin’de şehitlerimiz var. Biz hiçbir zaman şehitler arasında ayırım yapmadık. Siz hangi yüzle şehit cenazesini kıldırmıyorsunuz? Ben saldırıya uğradım diye üzülmedim, hakkı, hukuku, adaleti savunanlar tarihin her döneminde saldırıya uğramışlardır. Feriştahı da gelse hakkı, hukuku, adaleti sonuna kadar savunacağız ağız. Beni üzen, şehide yapılan saygısızlıktır. Şehide saygısızlık yapıldı. Şehidin namazı bile doğru dürüst kılınmadı. Baba, anne, yakınları acılı. Dışarıdan gelenlerin tezgahıdır. Bu tezgahlar bizi yıldıramaz. Bu ülkenin birliği, bütünlüğü için size söz veriyorum, bu ülkenin bekası, huzuru, kalkınması için bir can gerekiyorsa, o canı vermeye hazırım’’ dedi.