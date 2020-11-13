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Ekonomi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ATSO'yu ziyaret etti
Ekonomi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ATSO'yu ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-11-13 16:26:22 -
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ATSO'yu ziyaret etti

ANTALYA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odasını (ATSO) ziyaret etti.

ATSO'dan yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin ve iş insanlarıyla görüştü.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin en köklü ekonomi örgütlerinden ATSO'da, Antalya ekonomisiyle ilgili bilgi aldıklarını belirtti.

Başkan Çetin de Antalya'nın lokomotif sektörünün turizm olduğunu, bundan dolayı salgından etkilendiklerini ifade etti.

Antalya'nın sağladığı döviz getirisiyle cari açığın kapanmasında büyük rol oynadığını belirten Çetin, odalarının 50 bine yakın üyesiyle Türkiye ekonomisi için büyük katma değer yarattığını vurguladı.

Antalya'nın özel olarak ele alınması gerektiğini belirten Çetin, Kılıçdaroğlu'na, ATSO tarafından hazırlanan ve sektörel taleplerin yer aldığı dosyayı verdi.

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