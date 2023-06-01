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Siyaset CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan istifa açıklaması!
Siyaset

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan istifa açıklaması!

Yeniakit Publisher
2023-06-01 16:19:00 - 2023-06-01 17:16:28
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan istifa açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında topyekün birleşen muhalefetin desteğini almasına karşın yine seçim hezimeti yaşayan Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu merakla beklenen istifa sorusuna cevap verdi.

14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerisinde kalan Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur seçimlerinde tam anlamıyla bir hezimet yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında 12. kez seçim kaybeden buna rağmen kasetle geldiği koltuğu bırakmayan Kılıçdaroğlu'na seçimlerin ardından istifa çağrıları geldi.

Seçim gecesi ilk istifa çağrısı da CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan geldi. Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'na 'emekli ol, koltuğu bırak' ifadelerini kullandı.

Muhalefetin topyekün birleşip kendisini desteklemesine karşın yine başarısız olan ve istifa edip etmeyeceği merak konusu olan Kılıçdaroğlu, istifa çağrılarına cevap verdi.

"Hep birlikte karar vereceğiz"

Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen istifa soruya şu yanıtı verdi:

"CHP çok köklü bir parti. CHP'de her düşünce rahatlıkla dillendirilir, tartışılır ve bu süreç sonunda partinin yetkili kurulları karar verir. Şimdi bu süreci yaşıyoruz. MYK'da, Parti Meclisi'nde incelemeler, değerlendirmeler, tartışmalar yapılacak ve hep birlikte karar vereceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız."
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İmamoğlu ile gerginlik açıklaması

Kılıçdaroğlu'na parti içinde bir gerginlik olup olmadığını ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla arasında bir tartışma olup olmadığına da soruldu.

Kılıçdaroğlu, "Hiçbir sorun yok. Hiçbir gerginlik yok. Hep birlikte konuşup, değerlendirip yol haritamızı belirleyeceğiz" yanıtını verdi.

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Yorumlar

85 milyon

Bütün millet defolup gitmeni bekliyor.. daha fazla iğrençleşmeden kaybol kk

IBB

CHP köklü bir parti degil, eskiyi anmayin. Ele gecirilmis terörist ve yalakalarin partisi. Cumhuriyet Hiyanet Pi.leri, Cahil Haksiz Problemli, Cas Hilekar Partizane vs vs tak isimleri
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