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CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun Ünye'de

Seyit Torun:"Önümüzdeki ilk genel seçimlerde de mutlaka başarılı olacağız"

12 Ağustos 2019 Pazartesi 18:24
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun Ünye'de

ORDU (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Önümüzdeki ilk genel seçimlerde de mutlaka başarılı olacağız." dedi.

Torun, beraberinde CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ile birlikte CHP Ünye İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Seyit Torun, programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramların birlik ve beraberlik anlamına geldiğini ve sorunların dayanışmayla aşılacağını söyledi.

CHP'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Türkiye adına önemli bir başarı elde ettiğini ifade eden Torun, "Bunu devam ettirmenin yolu, mutlaka çalışmaları da aynı şekilde devam ettirmek. Bu seçimin getirdiği, artık üzerimizde baskının kalkmasından dolayı bir rahatlık var. İnsan derin bir nefes aldı. En azından artık demokratik yolla sandıkta AKP'yi yenebileceğimizi gösterdik. Bu çok önemli bir kazanım. Bu cesaretimizi devam ettireceğiz." diye konuştu.

Seyit Torun, CHP'nin yapılacak ilk genel seçimlere odaklandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki ilk genel seçimlerde de mutlaka başarılı olacağız. Bugün bakıldığında gerek ittifak süreci, gerekse adaylaşma süreci ardından kampanya yönetimiyle birbiri arkasına devam eden olumlu yapılar ve Türkiye genelinde hep birlikte sizlerle birlikte verilen çabalarla bu sonuç elde edildi. Bu başarı demokrasiye inananların, tek adam yönetimine karşı olanların başarısıdır."

Bayramlaşma programına, CHP Ordu İl Başkanı Yusuf Furtun ve Ünye İlçe Başkanı İsa Maral'ın yanı sıra partililer katıldı.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 18:24
  1. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun
  2. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel
  3. Ordu
  4. Ünye

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