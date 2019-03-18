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CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak: ’’Bu ülkede her 4 gençten biri işsiz’’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak yaptığı basın açıklamasında işsizliğin giderek arttığını söyleyerek, "Bu ülkede her 4 gençten biri işsiz’’ dedi.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:56
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak: ’’Bu ülkede her 4 gençten biri işsiz’’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak yaptığı basın açıklamasında işsizliğin giderek arttığını söyleyerek, "Bu ülkede her 4 gençten biri işsiz’’ dedi.


CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, basın açıklamasında bulundu. İşsizliğin giderek arttığına dikkat çeken Öztrak, ’’Ekonomiyi dolarkolik yapıp sonra da yerliyiz, milliyiz diyerek halkı aldatmaya çalışanlar bunlar. Saray sosyetesi yanlarına sarayın bekçisini de alarak yalanlara başvurup duruyorlar’’ ifadelerini kullandı.



’’Bu ülkede her 4 gençten biri işsiz’’


Son bir yılda işsiz sayısının 1 milyon arttığını kaydeden Öztrak, Türkiye’deki işsizlik rakamlarının Sudan, Moritanya ve Kenya’dan daha yüksek olduğunu belirtti. Öztrak, işsizlik verilerinin sıradan rakamlar olmadığını vurgulayarak, ’’İlk önce ekonomide olan bitenleri dış güçlerin saldırısı dediler,olmadı. Kumpaslar açığa çıkıyor. Milletimiz neler döndüğünü gayet iyi biliyor. Erdoğan, Yeni Zelanda’daki teröristin çektiği dehşet verici görüntüleri meydan meydan dolaşarak servis ediyor. Görüntülerden 3-5 oy uğruna, kendine propaganda malzemesi çıkarmaya çalışıyor. Milletimize neden oldukları ekonomik krizi unutturmak için her yolu mübah görüyorlar. Meydanlarda hurafeler uydurmak ocakların tütmesini sağlamıyor. Millet işsizliğin pençesinde kıvranıyor. Son bir yılda işsizlerin sayısı 1 milyon kişi artmış. İşsizlik oranı yüzde 13,5. Sudan’ın Moritanya’nın, Kenya’nın işsizlik rakamları bizden daha düşük. Aslında işsizlik rakamları sıradan veriler değil. O rakamların hepsinin altında evladına harçlık veremeyen babalar, borcunu ödeyemediği için intihar eden gençlerimiz, bebeğinin karnını doyurmak için mama çalan babalar var. Bir avuç kara çayı almak için birbirleriyle kavga eden yurttaşlarımız var. Bin bir emekle yetiştirdiğimiz gençlerimize iş bulamıyoruz. Artık istihdam oluşturmak bir yana, işi olanlar da işsiz kalıyor. Ekonominin yüzde 4,9 daraldığı 2009 krizinde bile bu kadar kişi işinden olmamıştı. Milletin gözünden kaçırmaya çalıştıkları tablo bu. Kötü yönetimin neden olduğu ekonomik krizin ülkeyi getirmiş olduğu nokta bu. Ufukta ışık da yok. Saray sosyetesine sorarsanız ortada kriz yok. Bu ülkede her 4 gençten biri işsiz’’ şeklinde konuştu.



’’Seçimi kazanalım ondan sonrası tufan diyorlar’’


Gerçek işsiz sayısının 8 milyona dayandığını söyleyen Öztrak, işsizliğin artmaya devam edeceğini ileri sürerek, "Bu korku içinde iktidar acımasız bir seçim ekonomisi uyguluyorlar. Bütün ipleri koy vermişler. Seçimi kazanalım ondan sonrası tufan diyorlar. Bunu son yayınlanan bütçe rakamları da teyit ediyor. İlk iki ayda faiz lobilerine ödenen para 22 milyar TL. İlk iki ayda ödenen bu parayla üç tane Avrasya Tüneli yapılır, üstüne de cebimize 415 dolar kalırdı. Faiz dışındaki harcamalar da yüzde 43 artmış. Peki kaynak nereden geliyor’’ değerlendirmelerinde bulundu.



’’Martın sonu bahar olacak’’


Öztrak, Şubat’ta bütçe açığının geçen yıla göre 8 kat arttığını dile getirerek, "Bunlar başa geçmeden önce dışarıya meyve sebze satıyorduk. Şimdi bunlar fabrikaları dışarıya satıyorlar, Bununla da yetinmiyorlar Tank Palet fabrikasını Katar ordusuna peşkeş çekiyorlar. Bu millet bu kötü yönetimi hak etmiyor. Kimse endişe etmesin. Bu ülkede bunlara dur diyecek Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerine bağlı milletimiz var. Borçlar ülkemizin bağımsızlığına gölge düşürüyor. Martın sonu bahar olacak. Millet kendisini unutanlara haddini bil diyecek. Yurttaşlarımız hiç endişe etmesinler. Bu ülkede milletin dertlerine derman arayan CHP var’’ açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:56
  1. doğa

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