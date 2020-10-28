CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan, Cumhuriyet Bayramı kutlaması:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Cumhuriyet sadece halkın yöneticileri belirlediği bir yönetim şekli değildir. Cumhuriyet, laikliğin, çağdaşlığın, demokrasinin ve özgür düşüncenin teminatıdır." ifadesini kullandı.

Ağbaba, Cumhuriyet'in ilanının 97'nci yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Ağbaba, emperyalistlerin işgal ettiği topraklarda bağımsızlık ve özgürlük adına canı pahasına mücadele eden büyük önder Atatürk ve dava arkadaşlarının bıraktığı en değerli mirasın laik ve demokratik cumhuriyet olduğunu vurguladı.

Ağbaba, "Cumhuriyet sadece halkın yöneticileri belirlediği bir yönetim şekli değildir. Cumhuriyet, laikliğin, çağdaşlığın, demokrasinin ve özgür düşüncenin teminatıdır." ifadesini kullandı.

Cumhuriyeti kutlamanın izne tabi olmadığını bildiren Veli Ağbaba, şunları kaydetti:

"Görüyoruz ki son yıllarda kurucu ve kurucu değerlerimize saldıran anlayış, bu yıl da salgını gerekçe göstererek bazı şehirlerimizde 29 Ekim'e de kısıtlama getirmiş durumda. Kendi partisinin kongrelerine, mitinglerine, düğününe, insanların yoğun olarak etkileşimde olduğu her türlü etkinliğine izin verenler, söz konusu milli bayramlar ve milli değerlerimiz olunca birden salgını hatırlıyor ve kısıtlamalar uyguluyor. Kısıtlama kararları bu yönüyle halk sağlığını düşünerek alınmış bir karar değil, siyasi bir tercihtir.

Bu siyasi kararı tanımıyoruz. Cumhuriyeti kutlamak izne tabi değildir. Biz, CHP olarak, hijyen ve temizlik kurallarına riayete ederek, kimseden izin almadan 29 Ekim'i kutlayacağız. Son yıllarda Cumhuriyet değerleri ve kazanımlarımız ne kadar saldırıya uğrarsa uğrasın, bu topraklardaki en büyük devrim olan ve Büyük Atatürk’ün 'kıymetli evlatlarının elinde daima yükseleceğini ve ebediyen yaşayacağını' söylediği Cumhuriyet, sonsuza dek var olacaktır."