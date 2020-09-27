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Aktüel CHP Genel Başkan Başdanışmanı Çeviköz, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı
Aktüel

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Çeviköz, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı

Yeniakit Publisher
2020-09-27 13:29:43 -
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Çeviköz, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Ermenistan tarafından uluslararası hukuka aykırı gerçekleştirilen ateşkes ihlalini, sivillerin ölümüne ve yaralanmasına neden olan Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadıklarını bildirdi.

Çeviköz, yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan'ın sabaha karşı gerçekleştirdiği saldırıyı büyük bir endişe ve üzüntüyle öğrendiklerini belirtti.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Çeviköz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ermenistan tarafından uluslararası hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen ateşkes ihlalini ve sivillerin ölümüne ve yaralanmasına neden olan saldırıyı kınıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her zaman Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğunun altını bir kez daha kuvvetle çiziyoruz. Türkiye, uluslararası toplum başta olmak üzere, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Grubu'nu daha fazla can kaybına yol açılmadan harekete geçirmeli ve sorunun barışçıl yollarla çözülmesine mutlaka destek olmalıdır."

Yıllardır çözüm bulunamayan Yukarı Karabağ sorununun savaşla halledilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Çeviköz, barışın sağlanabilmesi için öncelikle Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarından askerlerini geri çekmesi gerektiğine işaret etti.

Çeviköz, açıklamasını, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak, şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize rahmet, Azerbaycan halkına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesiyle bitirdi.



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