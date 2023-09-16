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Siyaset CHP genel başkan adaylığını açıklayan Özgür Özel'e çok büyük şok! Bunu hiç ama hiç beklemiyordu! Şimdi oturup ağlar artık
Siyaset

CHP genel başkan adaylığını açıklayan Özgür Özel'e çok büyük şok! Bunu hiç ama hiç beklemiyordu! Şimdi oturup ağlar artık

Yeniakit Publisher
2023-09-16 11:17:00 -
CHP genel başkan adaylığını açıklayan Özgür Özel'e çok büyük şok! Bunu hiç ama hiç beklemiyordu! Şimdi oturup ağlar artık

CHP'de Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı. Yaklaşık 1300 delegenin en az yarısı kadar oy alması gereken Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar sonrası şok yaşadı. Özgür Özel 3 milyon takipçili hesabından yaptığı paylaşımlara en yüksek 500 civarında RT desteği alabildi. Özel destekçisi vekillerin paylaşımları ise çok daha az destek buldu.

Özgür Özel CHP Genel Başkan adaylığını açıkladı. Ardından da sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarla adaylığını duyurmaya ve destek bulmaya çalıştı. Ancak Özgür Özel'in 3 milyon takipçili Twitter/X hesabından yaptığı paylaşımların en fazla 500 civarında RT'lenmesi kurultay süreci için Özel yanlılarının morallerini bozdu. 

Özgür Özel'in en çok görüntülenen paylaşımı eşi ve kızıyla olan fotoğrafı oldu. 

CHP'de kaç delege oy kullanacak?

CHP Kurultayında 1200 delege ile birlikte Milletvekilleri, Parti Meclis Üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de doğal delege olarak oy kullanacak. İstanbul’un 196 seçilmiş delegesine karşı Ankara’da 72, İzmir’de 56, Bursa’da 40, Adana ve Konya illerinde 30’ar kurultay delegesi var. 

Alması gereken oy kadar bile RT edilmedi

Özgür Özel'in Genel Başkanlık için yaklaşık 1300 delegeden en az yarısının oyunu alması gerekiyor. Ancak Özel'in ve Özel'i destekleyen milletvekillerin adaylık sonrası yaptıkları paylaşımlara gelen destek moralleri bozdu. Twitter'da 3 milyonu aşkın takipçisi olan Özel'in adaylık paylaşımlarına en yüksek 500 civarında RT desteği geldi.
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Destekçileri de hayal kırıklığı yaşadı

Genel Başkanlık yarışında Özgür Özel'e destek veren Ali Mahir Başarır ve Selin Sayek Böke gibi isimlerin Özgür Özel tarafından da RT edilen paylaşımlarına destek ise çok çok daha az oldu. 

 

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