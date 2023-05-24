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Gündem CHP Gençlik Kolları duvarları "Suriyeliler gidecek" yazılarıyla boyadı: Ümit Özdağ o anları paylaştı: İçişleri Bakanı olarak yollayacağım
Gündem

CHP Gençlik Kolları duvarları "Suriyeliler gidecek" yazılarıyla boyadı: Ümit Özdağ o anları paylaştı: İçişleri Bakanı olarak yollayacağım

Yeniakit Publisher
2023-05-24 12:14:00 -

CHP Gençlik Kolları duvarları "Suriyeliler gidecek" yazılarıyla boyadı. Ümit Özdağ o anları paylaşarak "Elinize sağlık gençler" notuyla gönderi paylaştı.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçilmesi taktirde Suriyeli sığınmacı ve kaçakların en geç 2 yıl içerisinde ülkelerine gönderileceğini söyledi.

 

CHP Gençlik Kolları ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerinden duvarları "Suriyeliler gidecek" yazılarıyla boyadı. Ümit Özdağ da o anları paylaşarak "Elinize sağlık gençler" diyerek bir gönderi paylaştı.

 

"SAAT 11.00'İ BEKLEYİN"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Özdağ paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00’i bekleyin."

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