CHP geldi, İstanbul çöp dağına döndü

Yeni Akit Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Congresium’da düzenlenen AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’ndaki konuşmasında, kendilerinin binbir emekle yaşanabilir yaptıkları kentlerin, CHP’li belediyeler tarafından tekrar rezil duruma getirildiğini söyledi. Geçen hafta AK Parti’nin 19. kuruluş yıl dönümünü mütevazı bir programla kutladıklarını hatırlatan Cumharbaşkanı Erdoğan, şunları dile getirdi:

Başarılar milletimizin eseri

“19 yıl önce dualarla, halis niyetlerle diktiğimiz AK Parti fidanı bugün 83 milyonun tamamını kuşatan ulu bir çınara dönüştü. AK Parti 10.5 milyonu aşan üye sayısıyla Türkiye’nin en büyük siyasi partisi oldu. 19 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye’yi başarıdan başarıya taşıdık. Siyaset tarihine altın harflerle nakşolmuş bir parti olduk. Bizlere böyle bir imkanı, böyle bir onuru nasip ettiği için Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. Önce millet, memleket prensibiyle çalışarak siyasette, diplomaside, enerjide, savunmada uzun yıllar fetret dönemi yaşayan ülkemizi Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımları ile tanıştırdık. 19 yıllık başarı hikayesinin müellifi milletimizin bizatihi kendisidir.

Büyük bedeller ödedik

“Başardığımız her şeyi önce Allah’ın yardımına, sonra davamıza olan sadakatimize ve elbette bu kutlu yolda yaptığımız fedakarlıklara borçluyuz. Hem ülkenin yöneticileri olarak bizler hem de en büyük güç ve moral kaynağımız olan milletimiz son 19 yılda gerçekten büyük bedeller ödedi. Vesayet odaklarının direnişinden darbe teşebbüslerine, terör saldırılarından ihanetlere kadar pek çok badireyle yüzleştik ama yılmadık, tehditler karşısında silmedik, şantajlara prim vermedik. ‘İnanıyorsanız üstünsünüz’ müjdesine ram olarak hep daha çok çalıştık, daha çok gayret gösterdik.”

CHP’nin rezilliği geri geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin AK Parti’den CHP’ye geçtikten sonra yine içler acısı duruma düşen Haliç’in geldiği duruma vurgu yapan Erdoğan, şöyle devam etti: “Seçim döneminde atıp tutanların, düne kadar yunusların gezdiği Haliç’i bugün ne hale getirdiğini sizler de görüyorsunuz değil mi? Onu o hale getiren bizdik, ama şimdi bakın ne hale geldi. Ülkemizin pek çok yerinde benzer tablolara şahitlik ediyoruz. Çöp dağlarıyla İstanbul’u devraldık, şimdi İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik. İş bilenin kılıç kuşananın. Toplanmayan çöpler, akmayan sular, bir türlü durağa gelmeyen otobüslerle gündem oluyor. Birçok şehirlerimizde sunulan hizmetlerin hem kalitesinde, hem sayısında ciddi düşüşler var.

İdeolojik belediyecilik hortladı

Ne demiştik biz yola çıkarken; İstanbul’u özellikle söylüyorum. Çöp, çamur, çukur. Bazı şehirlerimizde insanımızın yeniden kâbusu oldu bunlar. İdeolojik belediyecilik tekrar hortladı. Belediye çalışanlarımız ayrımcılığa uğramaya başladı. Bilhassa AK Parti’den CHP’ye geçtiği belediyelerde, bir öç alma, intikam alma hareketi görüyoruz. Seçimlerde ‘kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız’ diyenler, binlerce insanı aşından etti. Bay Kemal bu sözleri vermemiş miydi? Bu sözleri veren Bay Kemal, o garip insanları işinden aşından ekmeğinden etmedi mi? Biz böyle sahnelerin yaşanmasına asla müsaade etmedik. Seçim söylediklerimizi, sandıktan sonra unutanlardan da olmadık. Yerelde başarılı olmayan devlet iradesinde başarı gösteremez. AK Partili bir belediye başkanı olarak sizler, şehrinizle beraber 83 milyonun her bir ferdinin mesuliyetini omuzlarında hissetmelisiniz.”