CHP eski İstanbul il başkanı Canpolat ifade verdi

İSTANBUL (AA) - CHP eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na yönelik "hakaret" suçundan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi.

Canpolat hakkında, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapılan düzenlemelere ilişkin 2016'da kullandığı ifadeleri nedeniyle Hisarcıklıoğlu'nun suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

Savcılık, soruşturma kapsamında Canpolat'ın ifadesinin talimatla alınmasına karar verdi. Bunun üzerine Canpolat, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve bir grup partiliyle Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Canpolat, savcılıktaki yaklaşık bir saat süren ifade işleminin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yassıada'nın kültür merkezlerinden biri olduğunu, mercan balıklarının merkezinin o bölgede yer aldığını söyledi.

Yassıada'daki yeni yapılan düzenlemelere karşı çıktıklarını dile getiren Canpolat, "Büyük bir etkinlik yapmıştık. O etkinlikte Yassıada'yı betonlaştıranlara, beton adası yapanlara karşı toplumsal bir tepki oluşturduk. O toplumsal tepki 4 yıl sonra TOBB başkanına yönelik dava konusu oldu. Yassıada'nın neden peşkeş çekildiğini o zaman gördük. Peşkeş çekildi, tahrip edildi, doğası mahvedildi. İstanbul'un en yeşil alanı mahvedildi, betona dönüştürüldü. Betonlaşmalara karşı mücadele edeceğimizi söyledik, mücadelemizi sürdüreceğiz. 'Yassıada'yı betonlaştırmayacağımız' demenin davasıdır bu."

Canan Kaftancıoğlu da, davayı eleştirerek, "Bu davanın niteliği ne olursa olsun bir Cemal Canpolat davası değil, bu dava aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin, CHP İl Başkanlığının, halk için, kent için kentin geleceği için mücadele eden ve doğruları söyleyen herkese tırnak içinde bir sopa gösterme davasıdır. Bu göstermelik davalarıyla da hiçbir CHP'linin mücadeleden geri kalmasını ya da doğru bildiğini söylemesine engel olacaklardır. Umuyoruz ve diliyoruz ki yeniden hukukun üstünlüğü tesis edildiğinde doğru söyleyenlerin değil, doğru söyleyenlere sopa olarak hukuku ceza gösterenlerin yargılandıkları günleri de hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.



