CHP eleştirmek isterken böyle rezil oldu! Bakan Nebati'den olay cevap!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında kendisini eleştiren CHP sıralarına verdiği yanıtla gündem oldu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in sorusuna, Nebati'nin "Ekonomiyi değerli hocam CHP Meclis Üyesi Burhan Şenatalar'dan öğrendim, onun öğrettikleriyle hareket ediyorum" yanıtı, CHP sıralarında şaşkınlığa ve sessizliğe neden oldu.

Meclis kurulunda, CHP milletvekili Özgür Özel, "Eczacı olup ekonomiyle ilgili plan bütçe komisyonlarında yer almamasına rağmen ekonomiyle ilgili yaptığı tespitlerle ilgili kendisini tebrik ediyorum" diyerek eleştiride bulunduğu Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin cevabı ile neye uğradığını şaşırdı.

CHP ekonomi eğitimi almadığını ileri sürdü

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın hükümetin ekonomi politikalarına itiraz ettiği için görevden alındığını ve yerine "hiçbir ekonomi eğitimi olmayan" Nureddin Nebati'nin getirildiğini öne sürdü.

"Eğitimimi CHP Meclis Üyesi Burhan Şenatalar'dan aldım"

Nebati, muhalefetin eleştirilerinin ardından hocasının CHP Meclis Üyesi Burhan Şenatalar olduğunu açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

"Maliye Politikaları ve Kamu Maliyesi derslerini çok saygı duyduğum, önem verdiğim, her gördüğümde keyfimi yerine getiren çok değerli bir hocadan aldım. CHP Meclis Üyesi Burhan Şenatalar'dan aldım.Ondan öğrendim, onun öğrettikleriyle hareket ediyorum. Biliyorum ki bugün öne sürdüğümüz Türkiye modeli diye beğenmediğiniz modelin önemli ipuçlarını şöyle elini açarak 'Kamu maliyesini anlayan ülkeyi iyi yönetir' derdi. Ona layık olmaya çalışıyorum.

Bakan Nebati sosyal medya hesabından videoyu paylaşıp şunları söyledi:

"İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunuyum. Maliye Politikaları ve Kamu Maliyesi derslerini çok saygı duyduğum Burhan Şenatalar'dan aldım. Burhan Hoca, "Kamu Maliyesini iyi anlayan ülkeyi iyi yönetir" derdi."

Nebati'nin yanıtı CHP sıralarında hem şaşkınlığa hem de sessizliğe neden oldu.