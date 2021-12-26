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Siyaset CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol kansere yakalandı!
Siyaset

CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol kansere yakalandı!

CHP tarafından yapılan açıklamada Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’a prostat kanseri teşhisi konulduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 22:14:00 -
CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol kansere yakalandı!

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’a prostat kanseri teşhisi konulduğu bildirildi.

Konuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

CHP Elazığ milletvekilimiz Sayın Gürsel Erol’a yapılan tetkikler sonucu prostat kanseri teşhisi konulmuştur. Bu neticede, bir operasyon geçirecek olan vekilimizin ameliyat sonrasında da bir süre tedavisine devam edilecektir. Siyasetçilerin öncelikli sorumluluklarının seçmenlerine karşı olduğundan hareketle, vekilimizin sağlığı ile ilgili süreç şeffaflıkla yürütülecektir. Sayın Erol’un tedavi süreci sonrasında hemşehrilerimiz ile bir arada olacağını, Elazığ'ımızın sorunlarına çözüm arayacağını saygılarımızla Elazığ kamuoyunun bilgilerine arz ederiz” 

 

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