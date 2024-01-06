CHP, Ekrem’in kariyer çiftliği

Sebahattin Ayan İstanbul

Göreve geldiği 4.5 yılda İstanbul’a hizmet etmek yerine İBB Başkanlığı üzerinden kariyer planlaması yapan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyaset gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Daha önce seçimle geldiği İBB başkanlık koltuğunu bırakarak cumhurbaşkanı yardımcılığı için il il gezen CHP’li Başkanı Ekrem İmamoğlu şimdi de partisinin belediye başkan adaylarını belirlemek için zaman harcıyor.

CHP’de isyan başladı

İmamoğlu’nun kariyer planlamasına CHP içinden de isyan sesleri gelmeye başladı. Başta CHP Eş Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere partisinin tabanından birçok isim Ekrem’in partiyi kullanmasına ses yükseltmeye başladı. CHP eski Milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş ise, İmamoğlu’nun partiyi yönetmesini zehir zemberek sözlerle eleştirirken “Ekrem Bey, İstanbul’un 39 ilçesinin belediye başkanını belirlemekle yetinmiyor, İzmir’de, Antalya’da, Adana’da aday belirlemeye çalışıyor, Karadeniz’e zaten kimse giremiyor. Böyle bir parti mi olur? İtiraz ediyorum ve reddediyorum.” ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili gazetemize konuşan gazeteci ve siyasetçiler ‘Ekrem İmamoğlu CHP’yi siyasi emelleri için kullanıyor’ görüşünde birleşti.

Kariyerine hizmet ediyor

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun planlarında İstanbul’a hizmet etmek gibi bir düşüncesi olmadığını ve kariyer planlaması yaptığını dile getiren gazeteci yazar Mustafa Albayrak, şunları söyledi: “Tabii şimdi Ekrem Bey hep söylediğimiz gibi belediye başkanlığından başka İstanbul’a hizmet etmekten başka her işi yapıyor. Şimdi de eş başkanla birbirlerine girmişler. İstanbul’un bütün ilçe belediyelerinden tayin edeceğim, İzmir’de şurayı ben tayin edeceğim Karadeniz’i ben tayin edeceğim gibi. Yani bu partinin fiili başkanı benim diyor. Kendisi açısından haklı. Çünkü çok para harcadı. CHP’li sosyal medya hesaplarından gördüğümüz kadarıyla milyarlarca para harcadığı söyleniyor. İşte delegelerin oylarını değiştirebilmek için onlara vaatlerde bulunduğu söyleniyor. O yüzden İstanbul’a hizmet etmiyor, kendi kariyerine hizmet ediyor. Kendi belediye başkanlığını garantiye almak istiyor. Tabii bunlar İstanbul halkı tarafından yakından takip ediyor. Yani İstanbul halkı kendisinin hizmet alıp almadığını en iyi bilen topluluk. Yani kim ne derse desin İstanbul halkı bunu yaşıyor, görüyor. Yani bu adamın belediyecilikten başka her işle meşgul kesin. Bu konuda CHP’nin içerisinde de kendisine tepkiler var. Neden belediye başkanlığı ile ilgilenmiyorsun riayet etmiyorsun da işte kalkıyorsun yok cumhurbaşkanı adaylığı, yok CHP genel başkan adaylığı yok, kimlerin nereden aday gösterileceği gibi işlerle uğraşıyorsun. Bu da CHP’nin içerisinde de tepki topluyor. Ama şunun şurasında yaklaşık 85 gün kaldı seçime son kararı verecek olan da yine İstanbul halkıdır.”

Ankara hesapları var

CHP üyesi Tolgahan Erdoğan da, partide yaşananlara ilişkin şu görüşleri dile getirdi: “Ekrem İmamoğlu’nun tekrar seçilmesi halinde İBB’ye çalışmayacağı CHP’nin genel başkanlığına oynayacağı zaten biliniyor. Ankara hesapları ortada. Bunu bilen CHP tabanı da Ekrem İmamoğlu’na sıcak bakmıyor. Bu adam yani belediyecilikle uğraşmıyor. Sürekli partiyi dizayn edeyim kendi kariyerimi ayarlayayım derdinde.”

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