CHP, ecdadımızın kemiklerini sızlatıyor

İktidarı döneminde ezanı yasaklayan, âlimleri idam eden, camileri ahıra çeviren CHP; ecdat emanetlerini gelecek nesillere aktarmamak için her yolu deniyor. Milli değerleri hiçe sayan CHP’li Gelibolu Belediyesi’nin hizmet sahasında bulunan Çanakkale zaferinin manevi mimarlarına ait kabirlerin ‘esaret’ altında olduğu ortaya çıktı. Ecdat yadigârlarına yeterli hassasiyeti göstermediğinden yakınan vatandaşlar da, tarihi ayıbın hemen düzeltilmesini istediler.

Ya yağmalandı ya da görmezden gelindi

Gazetemiz Akit; zorlu şartlar altında kazanılan, yayılmacı, sömürgeci ve emperyalist güçlere karşı destansı bir zafere imza atılan Çanakkale’de yürekleri sızlatan görüntülere ulaştı. İsmi anıldığında yüreklerin titreten, şehit kanıyla yıkanmış topraklarda yatan zâtların türbeleri bir bir yok ediliyor. CHP’li Gelibolu Belediyesi’nin hizmet sahasında bulunan, ecdadımızın yüzlerce yıl gözü gibi bakıp ayakta tuttuğu türbeler, ya görmezden gelindi ya da yağmacıların hışmından kendisini kurtaramadı. Bir asır önce millet olmanın, ümmet şuurunun en büyük örneklerinden birinin sergilendiği Gelibolu’da bulunan türbelerin bakımsızlıktan yıkıldığı, bazılarının ise apartman giderlerinin altında kaldığı tespit edildi.

Halı silkeleniyor, çamaşır asılıyor

İslam'ın yaygınlaşması ve dış güçlerin Anadolu'da güç kazanmasını önlemek için ömürlerini feda eden birçok zâtın mezarının ilgisizlikten yok olmakla karşı karşıya olduğu belirtildi. Bakımsızlıkla pençeleşen türbelerin etrafından pis kokuların yayıldığı, kendini bilmez kişiler tarafından tarihi türbenin etrafında tuvalet ihtiyacının bile giderildiği öğrenildi. Arsa yağmacılarının hışmına uğrayan İbni Benah Hoca Türbesi’ne ise civarda bulunan evlerden halı silkelenmesi, bazen ise çamaşır asılması; vahameti tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

Vatandaş ‘yardım’ bekliyor

Ecdat yadigârlarına yeterli hassasiyeti göstermediğinden yakınan vatandaşlar da, tarihi ayıbın hemen düzeltilmesini söylediler. Bölgede esnaflık yapan Şinasi Ergöz, “Bir zaman sonra unutulmaya başlandı. Kimse gelip ses çıkarmayınca böyle evlerin altında kaldı. Bazıları da çöplük içinde. Buranın turizme açılması halinde çok sayıda vatandaş gelip ziyaret edecektir. Yetkililer bu konuda bir an önce adım atması gerekir” açıklamasında bulundu. CHP’li Gelibolu Belediyesi’nin kendi haline terk ettiği ecdat emanetleri ile ilgili Çanakkale Vakıflar Şube Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çalışma başlatması isteniyor.