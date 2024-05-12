CHP dönenimde et bu yüzden mi ucuzdu?

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CHP’liler bugün et fiyatları üzerinden algı yürütürken geçmişte CHP tek parti iktidarı döneminde et sıkıntısı yaşanmadığı ortaya çıktı.

CHP’nin “kasaplık domuz” skandalı

Bir dönem Karacabey Harası’nda domuz yetiştiren ve bunlara da kortej eşliğinde resmi geçit yaptıran, hayvanları halkın önünde törenle yürüten CHP’nin, şeker fabrikalarında yetiştirilen bin adet domuzu gazete ilanıyla sattığı belirlendi.

Akit'in ele geçirdiği arşiv belgelerinde, CHP diktasının devlet eliyle binlerce domuz yetiştirdiği ve kesim için kasaplara sattığı görüldü.

İslam’ın yasak kıldığı, kendi dışkısını bile yiyen domuzların, şeker pancarı küspesiyle semirtildiği sonra da halkının yüzde doksanı Müslüman olan Türk milletine satıldığı öğrenildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan CHP tek parti diktası süt ineklerini satıp Amerikan “Marshall Yardımı” ile gelen süt tozunu çocuklara içirmişti.

Rezil ilanda şu ifadeler yer alıyor:

BESİLİ, KASABLIK CANLI DOMUZ SATILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden: Bu sene takriben bin domuz satılığa çıkarılmıştır. İstekliler 10/11/1944 tarihine kadar Bahçekapı Taş Han üçüncü katta İstanbul Bürosuna müracaatle tafsilatlı şart nameyi alabilirler.