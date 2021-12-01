CHP 'dolar' çukuruna düştü! Rezillikte son nokta

yeniakit.com.tr

Küresel finans çeteleri Türkiye'ye kur operasyonu düzenleyerek faizi istedikleri seviyeye getirmek ve Türkiye'ye diz çöktürmek için harekete geçti.

Bu durumu akıllarınca fırsat gören terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, şehit yakınına küfreden hadsiz vekili ihraç etmekten aciz İYİ Parti ve 'Mustafa Kemal'i siyasi propaganda yapan CHP, adayları ortada olmamasına rağmen sürekli "seçim" çığırtkanlığı yapıyor.

"Dolar" çukuruna düşen CHP!

'Dolar' çukuruna düşen CHP, kur yükselince yaptığı seçim çığırtkanlığını azalınca da yaptı.

CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu, Merkez Bankası'nın piyasaya mühalesi sonrası çakılan doların haberini alınca adeta sosyal medya hesabından salyalarını akıttı.

İşte Erdoğdu'nun o paylaşımı

"Merkez Bankası dövize müdahale etmiş… Madem müdahale edecektiniz bu zamana kadar neden beklediniz?

Net döviz rezervi zaten negatif emanet dövizleri mi satıyorsunuz? Ani bir döviz talebi olsa ne yapacaksınız? Önünüzde tek bir seçenek var…"

Aykut Erdoğdu'nun bu ifadeleri; Kemal Kılıçdaroğlu idaresindeki CHP'nin düştüğü rezil durum dikkatlerden kaçmadı.

CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu