  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP 'dolar' çukuruna düştü! Rezillikte son nokta
Gündem

CHP 'dolar' çukuruna düştü! Rezillikte son nokta

İttifak kurdukları İyi Parti ve HDP ile sürekli 'erken seçim' çığırtkanlığı yapan CHP, 'dolar' çukuruna düştü. Kur yükselince seçim çağrısı yapan CHP'liler, azalınca da seçim istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu idaresindeki CHP'nin düştüğü rezil durum dikkatlerden kaçmadı.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 13:25:00 - 2021-12-01 13:48:53
CHP 'dolar' çukuruna düştü! Rezillikte son nokta

 yeniakit.com.tr 

Küresel finans çeteleri Türkiye'ye kur operasyonu düzenleyerek faizi istedikleri seviyeye getirmek ve Türkiye'ye diz çöktürmek için harekete geçti.

Bu durumu akıllarınca fırsat gören terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, şehit yakınına küfreden hadsiz vekili ihraç etmekten aciz İYİ Parti ve 'Mustafa Kemal'i siyasi propaganda yapan CHP, adayları ortada olmamasına rağmen sürekli "seçim" çığırtkanlığı yapıyor.

"Dolar" çukuruna düşen CHP!

'Dolar' çukuruna düşen CHP, kur yükselince yaptığı seçim çığırtkanlığını azalınca da yaptı.

CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu, Merkez Bankası'nın piyasaya mühalesi sonrası çakılan doların haberini alınca adeta sosyal medya hesabından salyalarını akıttı.

İşte Erdoğdu'nun o paylaşımı

"Merkez Bankası dövize müdahale etmiş… Madem müdahale edecektiniz bu zamana kadar neden beklediniz?
Net döviz rezervi zaten negatif emanet dövizleri mi satıyorsunuz? Ani bir döviz talebi olsa ne yapacaksınız? Önünüzde tek bir seçenek var…"

Aykut Erdoğdu'nun bu ifadeleri; Kemal Kılıçdaroğlu idaresindeki CHP'nin düştüğü rezil durum dikkatlerden kaçmadı.

CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ramiz baba

bu insanmı şimdi?
  • Yanıtla

dövizci

Döviz nereye çakılmış ki? Müdahaleye rağmen hala 13 Tl...
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Fenerbahçe'de Szalai gerçeği ortaya çıktı!
Spor

Fenerbahçe'de Szalai gerçeği ortaya çıktı!

Fenerbahçe’de en beğenilen defans oyuncuları arasında bulunan Szalai, kendini teknik direktör Pereira’ya bir türlü kabul ettiremedi ve son d..
Gönül Dağı 42. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı!
Medya

Gönül Dağı 42. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı!

TRT 1 dizisi Gönül Dağı'nın 42. bölüm fragmanı yayınlandı. Veysel'in "Bir anam vardı o evde beni ayakta tutan adamın biri geldi 2 günde ne k..
Çin hayranı Doğu Perinçek’e Doğu Türkistan protestosu!
Gündem

Çin hayranı Doğu Perinçek’e Doğu Türkistan protestosu!

Doğu Türkistan’da yaşanan insanlık dışı vahşeti görmemezlik gelerek zalim Çin’in avukatlığını yapan Doğu Perinçek, Yozgat’ta protesto edildi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay