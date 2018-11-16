0553 313 94 23

CHP Disiplin Kurulu'ndan Yılmaz kararı

TBMM CHP Grup Disiplin Kurulu, Ardahan Milletvekili Yılmaz’ın "tedbir kararı" ile ilgili itiraz başvurusunu kabul etmeyerek, kararın devamını kararlaştırdı.

16 Kasım 2018 Cuma 14:36
CHP Disiplin Kurulu'ndan Yılmaz kararı

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, TBMM CHP Grup Disiplin Kurulu’nun,  bugün yapılan toplantısında, Ardahan Milletvekili Yılmaz’ın "tedbir kararı" ile  ilgili itiraz başvurusunun görüşüldüğü, itirazın reddine, tedbir kararının devam  etmesine karar verildiği bildirildi.

Yılmaz, CHP Grup Yönetim Kurulu'nca "kesin çıkarma cezası" ile  "önlemli olarak cezalandırılması" önerisiyle Grup Disiplin Kurulu'na sevk  edilmişti. Bu karar üzerine basın toplantısı düzenleyerek Genel Başkan Kemal  Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan Yılmaz'ın bu ifadeleri nedeniyle  ikinci kez "gruptan kesin çıkarma cezası" ile "önlemli olarak cezalandırılması"  önerisiyle Grup Disiplin Kurulu'na sevkine karar verilmişti.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 14:36
  1. Ardahan
  2. CHP

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: KKTC'de daha fazla yatırım yapmak istiyoruz
    1. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: KKTC'de..
    2. Durmuş Küçük neden görevden alındı?
    3. Katil İsrail'in yeni silahı: Gazze'de..
    4. CHP Disiplin Kurulu'ndan Yılmaz kararı
    5. PKK ile irtibatlı olduğu iddia edilen..
    6. Ahmet Çamyar görevden mi alındı?
    7. Öksürüğe karşı şurup tarifi
    8. Galatasaray'da sakatlık şoku!
    9. Çocukların kritik günleri
    10. Vasip Şahin'den Binali Yıldırım'a..
    11. Türkiye noktayı koydu: Onları...
    12. CHP'den Öztürk Yılmaz'ın itirazına ret
    13. Göbeği eritmenin şifresi
    14. Taksim'in göbeğinde bir cami..
    15. Çipras'tan Türk Akımı açıklaması:..
    16. İsrailli blog yazarı ülkeden kovuldu
    17. Avrupa Birliği'nde enflasyon arttı
    18. Anne adaylarının bulantı derdine karşı..
    19. Galatasaray'da ayrılık! Fatih Terim..
    20. Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna..
    Tarihçi Kadir Mısıroğlu’na bir anlamlı ziyaret daha
    Tarihçi Kadir Mısıroğlu’na bir anlamlı ziyaret daha
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...
    Kaşıkçı'nın katillerine idam istemi!
    Kaşıkçı'nın katillerine idam istemi!

    Günün Karikatürü

    16 Kasım 2018
    AK Parti'den Meral Akşener'e sürpriz telefon!
    AK Parti'den Meral Akşener'e sürpriz telefon!
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"