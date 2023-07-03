  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Vergi borcu yapılandırması için son gün!

Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA satın alacaklardı! Bir anda Çin'den satın aldılar

Kimse neler olduğunu anlayamadı! Türkiye'nin peşine düştüler, yarım milyar dolarla geliyorlar

Bu ne biçim iş! Radyoaktif suyu okyanusa boşaltacaklar ama...

Türkiye'nin elma ticaretine ABD tehdidi! Yine başımıza bela oldular... Milyonlarca dolar kayıp yaşanabilir

Katil İsrail Batı Şeria'ya saldırdı: Ölü ve yaralılar var

Doğum oranı çakıldı! Dev şirket çocuk yapanlara para dağıtma kararı aldı: Tamı tamına 35 bin lira verecekler

CIA Başkanı'ndan Ukrayna savaşı ve Putin itirafı

Dev banka Türkiye kararını dünyaya ilan etti! Parayı Ankara'ya yollayacağız

3 Temmuz 1918: Osmanlı Padişahı Sultan Reşad'ın vefatı
Gündem CHP diktasına isyan yürüyüşü
Gündem

CHP diktasına isyan yürüyüşü

Yeniakit Publisher
2023-07-03 12:03:00 -
CHP diktasına isyan yürüyüşü

Girdiği her seçimden hezimetle çıkan Bay Kemal’in koltuğa yapıştığı CHP’de kazan kaynıyor. Kılıçdaroğlu’nun ‘değişim’ isteklerine kulağına tıkaması üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ‘adalet’ için bugün Ankara’ya yürüyüş başlatıyor.

Seçimler öncesi evinin mütevazı mutfağında çektiği videolarla “açlık ebediyatı” yaparak oy devşirmeye çalışan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 14-28 Mayıs seçimlerinde aldığı ağır yenilginin acısını Belek’te geceliği 316 bin liralık VİP villada unutmaya çalışırken, kendisine yönelik isyan ise dalga dalga büyüyor. Ekrem İmamoğlu’nun başlattığı, Mansur Yavaş, Tunç Soyer, Bülent Tezcan ve çok sayıda CHP’nin ağır topunun açıktan destek verdiği “değişim” çağrısı partiyi adım adım bölünmenin eşiğine getirirken, Kılıçdaroğlu’na yönelik bir kazan kaldırma hadisesi de Bolu’da patlak verdi. Tabandan yükselen “değişim” çağrılarına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu’na sert eleştirilerde bulunan ve “kesin ihraç” istemiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “değişim ve adalet yürüyüşü” adı altında Bolu’dan Ankara’ya yürüme kararı aldı.

Bolu Beyi'ne benzetti

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT Kumpası davası kapsamında “vatana ihanet” suçundan tutuklanmasının ardından Kılıçdaroğlu önderliğinde başlatılan sözde ‘adalet’ yürüyüşünden esinlenen Özcan, yürüyüşünü bugün Bolu Meydanı’nda yer alan Anıt Park’ta başlatacak. CHP’de ‘tek adam’ gibi hareket eden Kılıçdaroğlu’nu zalimliğiyle bilinen Bolu Bey’ine benzeten Özcan, yürüyüşe ilişkin paylaşımında, “Köroğlu, halkı için nasıl Bolu Beyi’ne başkaldırdıysa, ben de değişime karşı çıkan Kılıçdaroğlu’na, milyonlarca Atatürkçü, Cumhuriyet sevdalısı ve hakkı yenen parti emekçileri için BAŞ-KAL-DI-RI-YO-RUM” ifadelerini kullandı. Köroğlu’nun diyarından CHP Genel Merkezi’ne gerçekleşecek yürüyüşü ve CHP’deki “değişim” kavgasını Akit’e değerlendiren siyaset bilimciler ve yazarlar, okuyucularımıza özel açıklamada bulundu

Kavga dalga dalga yayılıyor

Siyaset Bilimci ve Hukukçu Mehmet Kırmızı, şunları dile getirdi: “CHP’de sular durulmuyor. Seçimlerin kaybedilişinden sonra kurultay çağrılarına cevap vermeyen üst yönetim şimdi de parti içinde kıyıma başladı. Daha önce geçici olarak disipline sevk edilen Tanju Özcan, seçimden sonra Kılıçdaroğlu’na istifa çağrıları ve değişim isteği sebebiyle bu defa kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Özcan, Kılıçdaroğlu’nun değişmesi ve gitmesi gerektiğini açık söyleyen nadir CHP’li belediye başkanlarından biriydi. Bu değişim isteği adeta partide sonu oldu. Ancak CHP yönetimi burada iki yüzünü gösteriyor. Aynı değişim çağrısını yapan Ekrem İmamoğlu’nu disipline sevk etmeyen CHP yönetimi, gücünün yettiği olan Özcan’ı anında disipline sevk ediyor. İmamoğlu’nun sevk edilmesi durumunda daha fazla güçleneceğini öngörüyor. CHP’li sular durulmayacak gibi görünüyor. Çünkü içerde büyük bir savaş var. Özcan’ın yürüyüşüyle sular durulmaktan ziyade dalga boyutunu almış durumda. Ancak bu dalgaların altında Kılıçdaroğlu mu kalacak? Yoksa Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları mı. İzleyip göreceğiz.

Atatürk bile karşısında duramaz!

Mansur Yavaş seçimlerden beri sessiz. Herhangi bir açıklama yapma ihtiyacı duymuyor. Çünkü CHP yönetimi adeta tüm belediye başkanlarını yakın markaja almış ve baskı altına sokmuş durumda. Kimsenin açıklama yapmasını istemiyor. Hatta ve hatta Meclis Grubunda yapılan bir uyarıyla bütün milletvekillerinin herhangi bir izin almadan yazılı ya da görsel basına çıkmamaları gerektiği dikte edildi. CHP’de büyük bir savaş var. Canan Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu’nun tarafına geçmiş durumda. Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun kurultay delegeleri üzerinde de çok büyük bir etkisi var. Mustafa Kemal mezarından kalkıp CHP kurultayında Kılıçdaroğlu karşısında aday olsa seçimi kazanamaz. Kılıçdaroğlu işte o kadar güçlü durumda. Tabii bu gücünün farkında. Gücünün farkında olduğu için de çok rahat bir şekilde şu an süreci yürütüyor.”

CHP’de değişim olmayacak gibi

Araştırmacı Yazar İsmail Nacar da, şu değerlendirmede bulundu: “Seçimlerden önce herkes İstanbul Belediye Başkanının aday olması için bastırıyordu. Fakat içerideki ve dışarıdaki derin odaklar Kılıçdaroğlu’nun kalmasını istiyordu. Ayrıca şu anda delege yapısı büyük oranda Kılıçdaroğlu’nun yanında. Yani Kılıçdaroğlu’nu CHP’den göndermek çok zor. Tanju Özcan’ın yürüyüşü, İmamoğlu’nun değişim vurgusu Kılıçdaroğlu’nu değiştiremeye yetmez. Ulaştığım bilgilere göre, içeride de dışarıda da partinin başında Kılıçdaroğlu’nun kalmasını isteyen yapıların olduğu yönünde. Zaten dikkat ederseniz Kılıçdaroğlu kendisinden oldukça emin. Onun için CHP’nin genel başkanlığında bir değişiklik olmayacak.”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tanju Özcan hakkındaki 'kesin ihraç' kararına böyle tepki gösterdi! 'Başkaldırıyorum'
Tanju Özcan hakkındaki 'kesin ihraç' kararına böyle tepki gösterdi! 'Başkaldırıyorum'

Siyaset

Tanju Özcan hakkındaki 'kesin ihraç' kararına böyle tepki gösterdi! 'Başkaldırıyorum'

Kılıçdaroğlu'na karşı 'adalet' yürüyüşü! CHP'li Tanju Özcan Bolu'dan Ankara'ya yürüyecek
Kılıçdaroğlu'na karşı 'adalet' yürüyüşü! CHP'li Tanju Özcan Bolu'dan Ankara'ya yürüyecek

Siyaset

Kılıçdaroğlu'na karşı 'adalet' yürüyüşü! CHP'li Tanju Özcan Bolu'dan Ankara'ya yürüyecek

Tanju Özcan'dan Mansur Yavaş'a şok suçlama
Tanju Özcan'dan Mansur Yavaş'a şok suçlama

Gündem

Tanju Özcan'dan Mansur Yavaş'a şok suçlama

Tanju Özcan ile İYİ Parti arasında Mansur Yavaş kavgası!
Tanju Özcan ile İYİ Parti arasında Mansur Yavaş kavgası!

Siyaset

Tanju Özcan ile İYİ Parti arasında Mansur Yavaş kavgası!

CHP'de kazan kaynıyor! Tanju Özcan koltuğa yapışan Kılıçdaroğlu'na baş kaldırdı
CHP'de kazan kaynıyor! Tanju Özcan koltuğa yapışan Kılıçdaroğlu'na baş kaldırdı

Siyaset

CHP'de kazan kaynıyor! Tanju Özcan koltuğa yapışan Kılıçdaroğlu'na baş kaldırdı

Tanju Özcan Kılıçdaroğlu bombasını patlattı! 'Rüşvet teklifi geldi'
Tanju Özcan Kılıçdaroğlu bombasını patlattı! 'Rüşvet teklifi geldi'

Siyaset

Tanju Özcan Kılıçdaroğlu bombasını patlattı! 'Rüşvet teklifi geldi'

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

volkan akçay

CHP' liler sizin kadar düşünmüyor bu partinin geleceğini. ne kadar iyisiniz ak,it ve havaneleri. bende kılıçdaroğlu gitsin istiyorum ama siz mezhebi için bu kadar uğraşıyor olabilir misiniz acaba??? çünkü ben olsam sürekli kaybeden bir rakibin gitmesini istemem???

Murat ben

chp Adalet der kendi içinde yok, açız der günlük 316 bin TL'lik Otelde kalırlar, kendi belediyesinde savaştan kaçan göçmenlere 5 TL Su satmaya kalkar. Al birini vur ötekine. chp Türkiyenin beka sorunudur chp derhal kapatılmalı.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23