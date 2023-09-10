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Siyaset CHP diktası ifşa oldu! Eren Erdem'in kilitlendiği an
Siyaset

CHP diktası ifşa oldu! Eren Erdem'in kilitlendiği an

Yeniakit Publisher
2023-09-10 11:31:00 -

Halk TV'nin eski genel yayın yönetmeni Şaban Sevinç, CHP'nin yayın politikalarına nasıl karıştığını anlattı.

CHP'de seçimin ardından yükselen 'değişim' seslerine Halk TV de katılmış, ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hamlesiyle Halk TV ile yapılan protokol sonlandırılmıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem de parti ile Halk TV arasındaki protokolün sonlandırıldığını duyurmuştu.

CHP'nin fonladığı ortaya çıkan Halk TV ile ilişkisine yönelik bir itiraf da Halk TV eski Genel Müdürü Şaban Sevinç'ten geldi.

TV100'de Eren Erdem'in de katıldığı programda Kübra Par, "CHP, Halk TV'nin yayın politikalarına karışıyor muydu?" sorusunu Şaban Sevinç'e yöneltti.

Sevinç ise soruya, "Evet karışıyordu. Hatta Eren Erdem de bunu biliyor. Benim dönemimde de karışmak istediler ama ben karıştırtmadım." şeklinde cevap verdi. Sevinç'in bu cevabının ardından Erdem'in şaşkınlığı yüzüne yansıdı.
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Sevinç konuşmasının devamında parti ile Halk TV arasında sadece bir reklam anlaşması değil, aynı zamanda canlı yayın anlaşmasının da yapıldığını belirterek, "Kılıçdaroğlu isteğiyle bazı isimlerle yayın yapma talepleri bize geliyordu. Bunların uygun olanını kabul ediyordum fakat bir çoğunu da kabul etmedim ve sonrasında CHP ile Halk TV arasında sorunlar yaşanmaya başladı." ifadelerini kullandı.

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