CHP devşirmesi ezan düşmanı TİP'li! Sera Kadıgil Hiranur iftirası üzerinden kin kustu

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CHP'den devşirme ezan düşmanı TİP'li Sera Kadıgil, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde kürsüye çıkarak, tarikat düşmanlığı yaptı.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirdiği iftirası üzerinden iktidara, tarikatlara ve İslam'a kin kusan TİP'li Kadıgil, iftirayı sürdürdüğü gibi hakaret diline de başvurdu.

"Beni ne ilgilendirir biliyor musunuz?" diyen Sera Kadıgil, "6 yaşındaki bir çocuğu 30 yaşındaki müridine ‘eş’ diye veren o şerefsiz tarikat şeyhi ilgilendirir. Beni ne ilgilendirir biliyor musunuz? ‘2020 yılında ben o çocuğu koruma altına aldım’ deyip de ağzını açıp tek laf etmeyen, o tarikatın kapısını basmayan, ne Yusuf Ziya Gümüşel’e ne o çocuk tecavüzcüsü Kadir İstekli’ye tek bir laf edemeyen, onları tutuklatamayan sonra da utanmadan Aile Bakanı diye burada oturan bu kadın ilgilendirir beni." ifadelerini kulllandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da hedefe koyan TİP'li Kadıgil şöyle devam etti:

Bak elimde fotoğraf… Fotoroman Süleyman’ın fotoğraflarından. Yanında kim var? Hiranur Vakfı’nın yetkilileri var. Hani 6 yaşında çocuğu tarikatına eş yapanlar var. İşte beni bu ahlaksızlıklara ağzını açıp tek laf edemeyenler ilgilendirir.