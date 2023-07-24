CHP değil Dallas Genel Merkezi! İmamoğlu'nun gözü Kılıçdaroğlu'nun, Kerimoğlu'nun gözü de İmamoğlu'nun koltuğunda!
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, TV 100 canlı yayınında konuştu.
Kerimoğlu, Taksim Meydanı programında, Gürkan Hacır'ın "İBB’ye aday mısınız?" sorusuna cevap verdi.
Bülent Kerimoğlu, İBB Başkanlığı'na aday olduğunu belirterek şöyle konuştu:
Partimizde gerek milletvekilliği, Belediye Başkanlığı, PM üyeliğinin dile getirilmesi çok olağan bir olaydır. Şu anda kongre sürecindeyiz, önümüzdeki günlerde Kurultay olacak.
Tüzük değiştiğinde, üyeye dönük bir ön seçim söz konusu olduğunda, İBB başkanlığı için yapılacak bir ön seçimde aday olmak istediğimi ifade ettim.
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