CHP, çocuk havuzlarını ‘karma’laştırdı

Faruk Arslan İstanbul

Fatih Sultan Mehmet Han’ın emaneti olan aziz İstanbul şehrinin manevi atmosferinin baltalamak için harekete geçen CHP zihniyeti rotasını havuzlara çevirdi. Refah/AK Parti belediyeciliğinin ardından 25 yıl aradan sonra CHP zihniyetine teslim olan İstanbul’da kızlı-erkekli havuz dönemi başladı. Seçim sürecinde karma havuz sistemini uygulamayacağını iddia eden CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun bu konudaki ilk yalanı, İBB’ye ait çocuk-genç havuzlarını kız-erkek olarak birleştirmesiyle hayata geçti. İBB’nin, velilerin tepkisine verdiği cevap ise oldukça manidar...

Kızlı erkekli yüzecekler

Seçim öncesi Yasin-i Şerif okuyup türbe türbe gezen ve seçilmesi durumunda karma havuz sistemine geçmeyeceğini vaat eden CHP’li İmamoğlu, skandal icraatlarına devam ediyor. İBB Spor A.Ş. bünyesindeki 4-12 yaş havuzlarının, velilerin tüm itirazlarına rağmen kız-erkek karışık hale getirildiği öğrenildi. Belediyeye ait yüzme havuzlarının yıllar sonra karma hale getirilmesinin şokunu yaşayan velilerin İBB’ye ulaştırdığı şikayet dilekçelerine karşı “uzmanlar böyle istiyor” iddiasının arkasına saklanıldığı bildirildi.

İtiraz eden velilere tuhaf cevap

Kız-erkek karışık spor yapılmasının çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağladığı yalanını savunan İBB’nin, karma havuzlarına tepki gösteren velilere yaptığı açıklamada, “Çocuk gelişimi uzmanları, çocukların; sağlıklı sosyal-duygusal gelişim göstermeleri ve toplumsal yaşama adapte olma konusunda önemli sosyal becerileri edinebilmeleri için karşı cinsleriyle; oyun, eğitim, spor ya da sanat aktivitelerinde bir arada olmalarının kritik bir öneme sahip olduğunu belirtmektedir. Sağlıklı birey ve sağlıklı toplum gelişimi açısından ‘sağlıklı çocuk’ olgusunun belirleyici olduğu aşikardır. Aile ve sosyal çevrenin cinsiyet ayrımı gözetmeksizin çocukların birbirleriyle etkileşimlerini desteklenmesi; çocukların cinsiyetçi tutum ve davranışlardan uzak kalması, zihnen ve bedenen sağlıklı bireyler yetişmesi konusunda oldukça önemlidir” ifadelerine yer verdiği kaydedildi.

Sosyal beceriyi güçlendirecekmiş

İBB’nin karma havuz tepkilerine karşı açıklaması şöyle devam ediyor: “Kız ve erkek çocuklarının birbirleriyle etkileşimlerinin sağlıklı, nitelikli ve dengeli bir şekilde sürdürülmesine dair kılavuzluk, çocukların hemcinslerinde olduğu gibi karşı cinsten akranlarıyla da pozitif bir bağ kurmalarına, sosyal becerilerinin güçlenmesine olanak sağlayacaktır.Uzman görüşleri doğrultunda, sağlıklı birey, sağlıklı toplum anlayışı temelinde spor branşlarında karma eğitim sistemini sürdürmeye karar verdiğimizi bilgilerinize sunar, sağlık ve spor dolu günler dileriz.”

Hani karma olmayacaktı Ekrem?

CHP’li İmamoğlu, yerel seçimlerde AK Partili rakibi Binali Yıldırım ile gerçekleştirdiği canlı yayın programında karma havuz sistemini getireceği iddialarını reddetmişti. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde açtığı spor salonlarında kız-erkek ayrı saatlendirme programı uygulandığını söyleyen İmamoğlu, şunları dillendirmişti:

“Neymiş efendim kadını erkeği aynı yerde havuza girecek. Yahu kardeşim ben 2 tane havuz açtım. Saatleri ayrı, günleri ayrı. Bunu niye anlatıyorum? Bu şehir akılla bilimle ve insanların uzlaşmasıyla bir arada barış içinde, özgürlük içinde, eşit paylaşarak. Bakın şeffaflığı hakim kılarak saydamlığı, insanların katılımcılığını sürece katarak muazzam bir kent var edeceğiz. Ve biz buna hazırız.”