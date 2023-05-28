CHP Çankaya İlçe Başkanlığı'ndan sandık provokasyonu! 'AKP'liler okullara baskın yapıyor'
CHP Çankaya İlçe Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından sandık provokasyonunun ilk fitili ateşlendi.
CHP Çankaya İlçe Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından sandıklara sahip çıkan AK Partililere ilişkin suçlayıcı ifadeler kullanıldı.
Halkı provoke eden ifadelerin kullanıldığı mesajda, "ACİL AKP'liler Milletvekilleri ile birlikte 30'ar 40'ar kişilik gruplarla okullara baskın yapıyor. Tüm partililerimizi Oy kullandıkları sandıklarına sahip çıkmaya davet ediyoruz" denildi.