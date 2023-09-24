CHP boş salonda Ankara İl Kongresi düzenledi!

Genel başkan değişimi tartışmalarıyla genel kongreye giden CHP'de Ankara İl Kongresi'nin yapıldığı salon boş kaldı.

4 bin 500 kapasiteli Ulus'taki Ankara Atatürk Spor Salonu'ndaki kongrede sinek avlanırken, kongrede Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in desteklediği Ümit Erkol ile değişimcilerden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın desteklediği Sercan Çığgın yarıştı.

Genel merkez taraftarları ile değişimcilerin karşılıklı olarak atıştığı kurultayda Oğuz Kaan Salıcı ile Murat Emir'in sözleri öne çıktı.

Değişimcilerin sözcüsü gibi konuşan Ankara Milletvekili Murat Emir salondaki boşluklara işaret ederek, "Ankara il kongresi böyle mi olmalıydı? Çünkü kongrelerimiz halktan kopuk" dedi.

Emir'den sonra kürsüye çıkan İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ise "Vay kaybedenin haline... Dört ay önce başka konuşuyordunuz." diye cevap verdi. Salıcı sözlerine, "Tek başımıza İstanbul ve Ankara'yı rahatlıkla alırız diyen babayiğit varsa buyursun söylesin" ifadelerini de ekledi.

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