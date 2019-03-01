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CHP Bodrum Belediye Başkan Adayını açıkladı

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan’ın İl Seçim Kurulu tarafından adaylığının düşürülmesinin ardından yeni başkan adayı olarak Ahmet Aras’ı gösterdi

01 Mart 2019 Cuma 14:23
CHP Bodrum Belediye Başkan Adayını açıkladı

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan’ın İl Seçim Kurulu tarafından adaylığının düşürülmesinin ardından yeni başkan adayı olarak Ahmet Aras’ın ismi açıklandı.

 

İl Seçim Kurulu tarafından CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan’ın adaylığı düşürülmüştü. Yüksek Seçim Kuruluna yapılan itirazında reddedilmesinin ardından Genel Merkez tarafından yeni bir aday açıklanacağı ifade edilmişti. CHP Bodrum’da yaşanan bu gelişmelerin ardından yeni başkan adayı olarak turizmci Ahmet Aras’ın ismi açıklandı. CHP Bodrum Belediye Başkan aday adaylarından olan Aras’ın isminin açıklanması partide büyük sevinç yaşattı. CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Aras, aday adaylığı süresince Bodrum halkının beğenisini toplamış ve projeleriyle büyük dikkat çekmişti.

 

Ahmet Aras kimdir?

 

1970 yılında Bodrum’da doğan Ahmet Aras 48 yaşında. İlk ve ortaokul eğitimini Bodrum’da tamamlayan Aras, İzmir Askeri lise ve Kara Harp Okulundan mezun. Türk Silahlı Kuvvetlerinde 30 yıl görev yapan Aras, 5 yıl önce yarbay rütbesiyle emekli oldu. Turizmci olan Ahmet Aras 2 kız çocuğu babası ve iyi derecede İngilizce biliyor.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 14:23
  1. İzmir
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