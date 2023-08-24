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Gündem CHP bir gazeteciyi daha hapse attırdı
Gündem

CHP bir gazeteciyi daha hapse attırdı

Yeniakit Publisher
2023-08-24 11:38:00 -
CHP bir gazeteciyi daha hapse attırdı

Devletin sırlarını ifşa eden, milli güvenliği hedef alan terör sevici sözde gazetecilere destek çıkan CHP’li yöneticiler, 45 yıldır yayın hayatında olan Ada Gazetesi’ni susturdu, gazeteci Şükrü Abanoz’u hapse attırdı.

ZEKERİYA SAY  İSTANBUL

Sözde ‘gazetecilik’ adı altında devletin sırlarını ifşa eden ve milli güvenliğimizi hedef alan yayınlara imza atan yandaşlara verilen en ufak cezalar sonrası ortalığı ayağa kaldıran ve ülkede basın özgürlüğü olmadığı narasını atan CHP’lilerin maskesi bir kez daha düştü. Kendilerine yönelik en ufak bir eleştirel haberde soluğu mahkemede alan CHP’li yöneticiler, 1978 yılında kurulan ve 45 yıldır kesintisiz şekilde yayın hayatını sürdüren Ada Gazetesi’ni susturdu. Başkanlığını MİT tır’ları davasında casusluktan yargılanan gazeteci Erdem Gül’ün yaptığı CHP’li Adalar Belediyesi’nde dönen yolsuzlukları deşifre eden Ada Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Müdürü Şükrü Abanoz, belgeli haberleri sebebiyle ‘kişisel verileri ihlal’ suçlamasıyla hapse atıldı. CHP’li yöneticilerin açtığı davada yargılanan Abanoz, 2 yıl 1 ay hapse mahkûm edilerek Maltepe cezaevine gönderildi. Gazeteci Şükrü Abanoz’un hapse atılması, konu basın özgürlüğünden açıldığında mangalda kül bırakmayan CHP’lilerin çirkin yüzünü bir defa daha gözler önüne serdi.

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Yorumlar

AKP'NİN İŞİ BU

Gerçekleri konuşanı yazanı susturmak için her yolu dener. Onlara Selvi, Yakışıklı,Güler gibi onursuz, omurgasız gazetecimsiler lazım.
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