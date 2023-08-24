CHP bir gazeteciyi daha hapse attırdı

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

Sözde ‘gazetecilik’ adı altında devletin sırlarını ifşa eden ve milli güvenliğimizi hedef alan yayınlara imza atan yandaşlara verilen en ufak cezalar sonrası ortalığı ayağa kaldıran ve ülkede basın özgürlüğü olmadığı narasını atan CHP’lilerin maskesi bir kez daha düştü. Kendilerine yönelik en ufak bir eleştirel haberde soluğu mahkemede alan CHP’li yöneticiler, 1978 yılında kurulan ve 45 yıldır kesintisiz şekilde yayın hayatını sürdüren Ada Gazetesi’ni susturdu. Başkanlığını MİT tır’ları davasında casusluktan yargılanan gazeteci Erdem Gül’ün yaptığı CHP’li Adalar Belediyesi’nde dönen yolsuzlukları deşifre eden Ada Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Müdürü Şükrü Abanoz, belgeli haberleri sebebiyle ‘kişisel verileri ihlal’ suçlamasıyla hapse atıldı. CHP’li yöneticilerin açtığı davada yargılanan Abanoz, 2 yıl 1 ay hapse mahkûm edilerek Maltepe cezaevine gönderildi. Gazeteci Şükrü Abanoz’un hapse atılması, konu basın özgürlüğünden açıldığında mangalda kül bırakmayan CHP’lilerin çirkin yüzünü bir defa daha gözler önüne serdi.