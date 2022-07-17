CHP belediyeciliğinin özeti: Aylardır 2 asansör tamir edilemedi!

Hilal Demir isimli bir engelli bir vatandaş, ocak ayında sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla, CHP yönetimindeki İBB'ye isyan etmiş ve T4 Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattının Vatan istasyonundaki asansörlerle ilgili harekete geçilmesini istemişti.

Sorunun üzerinden aylar geçmesine ve konunun Yeni Şafak tarafından gündeme getirilerek medyada yer almasına rağmen İBB yönetimi bir çözüm bulmadı. Demir, sosyal medya hesabından yeni bir video daha yayınlayarak duruma tepkisini yeniden dile getirdi.

25 Ocak'ta yetkili bir isimle görüştüğünü ve kendisine asansörlerin 15 Haziran'a kadar kapalı kalacağının söylendiğini aktaran Demir, "Bugün 16 Temmuz 2022. Verdikleri tarihin üzerinden bir ay geçti. Bu asansörleri bir senedir kullanamıyor olacağım." dedi.

Hilal Demir isimli engelli bir vatandaş, T4 Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattının Vatan istasyonundaki iki asansörün arızalı olduğunu ve bu konuyu defalarca İBB'ye bildirmesine rağmen çözüm bulunamadığını söylemişti. Yeni Şafak'ın ocak ayında gündeme getirdiği konuyla ilgili İBB hala harekete geçmedi. Demir, sosyal medya hesabından yeni bir video paylaşarak 'Aynı anda 10 metro yaptığını söyleyen İBB nasıl oluyor da iki tane asansörü aylardır tamir edemiyor?' ifadelerini kullandı.

"Aynı anda 10 metro yaptığını söyleyen İBB nasıl oluyor da iki tane asansörü aylardır tamir edemiyor ben anlamıyorum. Bence o reklam panolarına iki asansörü aylardır yapamadıklarını da yazsınlar." ifadelerini kullanan Demir, "Ben artık hiçbir yetkiliden telefon almak istemiyorum, bu konunun çözüme kavuşmasını istiyorum." diye konuştu.