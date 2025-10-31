CHP belediyeciliğinin olmazsa olmazı! Çağdaş İzmir’de bidona devam

CHP’nin “kalemiz” diye övündüğü ve yıllardır yönettikleri İzmir’i ve İzmirlileri mağdur etmeye devam ediyor.

Kentte yaşanan su krizine yıllardır bir türlü çözüm getiremeyen CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi çareyi sık sık su kesintileriyle bulmaya çalışıyor.

Kentin su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde 6 Ağustos’ta başlatılan planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulaması uzatıldı.

İZSU AÇIKLAMA YAPTI

İzmir su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İZSU) yapılan açıklamada, uygulamanın 15 Kasım'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Buna göre; Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Menderes, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde kesintiler sürecek. Bu ilçelere 2 günde bir, 23.00 ile 05.00 saatleri arasında su verilmeyecek.

Öte yandan son haftalardaki yağışlar ve planlı su kesintilerine rağmen İzmir'deki barajlarda su seviyesi azalmaya devam ediyor.

İZSU verilerine göre kentin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 1,77'ye düştü. Balçova ve Gördes Barajı ise tamamen kurudu.

ÖNCE ÇÖP SONRA SU KRİZİ

CHP’li belediyelerde aylardır devam eden çöp sorunundan sonra su sorununun da artarak devam etmesi İzmirlileri çileden çıkarmış durumda.

Kentteki çöp sorununun yanında şimdi de su kriziyle uğraşan vatandaşlar, bir süre daha susuz kalmaya devam edecek.