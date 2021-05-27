CHP belediyeciliği Ufuk Uras'ı bile yıldırdı! 'Bu işte bir tuhaflık yok mu?'
ÖDP'nin kurucusu eski milletvekili Ufuk Uras, CHP belediyeciliğini yerden yere vurdu.
CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin yaptığı icraatı eleştiren ÖDP'nin kurucusu ve eski Milletvekili Ufuk Uras, belediyenin uyguladığı garip yaklaşımı eleştirdi.
Uras, "Kadıköy'de apartmanınızın dış yüzeyini boyamak için iskele kuruyorsunuz. Belediye 4 bin civarında işgaliye harcı alıyor, evinizinin görünümünü temiz kıldığınız için teşekkür yerine ceza gibi para ödüyorsunuz, o zaman da kimse buna yeltenmiyor, bu işte bir tuhaflık yok mu? Bazi belediyeler ise evinizin dış yüzeyini boyarsanız, boyaları ücretsiz hediye ediyor." diyerek tepki gösterdi.