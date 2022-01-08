CHP ayda yılda doğru bir iş yaptı, ona da Leman Sam karşı çıktı!
Başıboş köpekleri toplayan belediyeleri ifşa edeceğini açıklayan Leman Sam, CHP'li Arhavi Belediyesi'ni hedef aldı.
yeniakit.com.tr
Çocuklara karşı tehlike saçan sokak köpeklerinin toplatılmasına karşı çıkarak köpek lobisinin sözcülüğünü üstlenen Leman Sam isimli şarkıcı parçası, vatandaşlara hakaretlerini sürdürürken köpekleri de savunmaya da devam ediyor.
Sosyal medya hesabından başıboş köpekleri toplayan belediyeleri ifşa edeceğini açıklayan Leman Sam, CHP'li Arhavi Belediyesi'ni hedef aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyan ve vatandaşların taleplerini yerine getiren Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu'nun ismini de yazan Leman Sam, şu ifadelerde bulundu:
"Yasalara aykırı olarak köpekleri toplatan belediyeleri ifşa edeceğim. Bugün duyduğum; Arhavi Belediyesi, CHP, Vasfi Kurdoğlu."
Leman Sam'dan vatandaşlara hakaret
Başıboş sokak köpeğine duyar kasarken minik Asiye'yi görmezden gelen Leman Sam, saldırıya uğrayan vatandaşlara yapılması gerekenleri belirten bir vatandaşa hakaret etmişti.
Vatandaşlara kin kusan Leman Sam, "Senin gibi beyinsiz ve yüreksizler yüzünden oluyor bunlar, bitmediniz" diyerek saldırmıştı.
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