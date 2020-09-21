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Gündem CHP Atatürk kavgası ile tutuşmuş yanıyor! Kemal bey, tatilde keyif çatıyor
Gündem

CHP Atatürk kavgası ile tutuşmuş yanıyor! Kemal bey, tatilde keyif çatıyor

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 'Atatürk' yerine 'Gazi Mustafa Kemal' demesi üzerine ortaya çıkan polemik büyürken, CHP vekiller Kaftancıoğlu'na kılıçları çekmiş ölümüne kavga verirken, Barış Yarkadaş İstanbul il teşkilatından binlerce üyenin son bir yıl içinde istifa ettiğini açıkladığı ortamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tatile çıkarak keyif yapmayı tercih etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 18:05:00 -
CHP Atatürk kavgası ile tutuşmuş yanıyor! Kemal bey, tatilde keyif çatıyor

CHP'de İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 'Atatürk' yerine 'Gazi Mustafa Kemal' demesi üzerine ortaya çıkan kavga tam gaz devam ediyor. CHP Milletvekili Tuncay Özkan ve grubu, Canan Kaftancıoğlu ve grubuna adeta savaş açtı. İki ismin grupları arasında kılıçlar çekilmiş kavga sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tatile çıktı.

Kaftancıoğlu grubu-Özkan grubu savaşı

Yıllardır 'Atatürk'ün ardına sığınarak siyaset yapan CHP'de 'Mustafa Kemal'-'Atatürk' kavgası patlak verdi. CHP'de İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 'Atatürk' yerine 'Gazi Mustafa Kemal' demesi CHP'yi böldü. Kaftancıoğlu'nun grubu 'Mustafa Kemal' denilebileceğini savunurken, CHP Milletvekili Tuncay Özkan önderliğindeki grup ise Kaftancıoğlu grubuna kılıçları çekerek, 'Atatürk'ten başka bir şey denilemeyeğini savunarak Kaftancıoğlu grubuna savaş açtı.

CHP'den binlerce üye istifa etti

CHP'deki 'Atatürk' tartışmaları sürerken eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ise son bombayı patlattı. Yarkadaş, 2019 yılında CHP İstanbul İl Teşkilatı'ndan binlerce üyenin istifa ettiğini açıklayarak tartışmaları daha da alevlendirdi. Tüm gazeteler Kaftancıoğlu ve Yarkadaş'ın açıklamalarını tartışırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise tatile çıktı.

CHP'yi savaşta bırakıp tatile çıktı

Ses Kocaeli gazetesinde yer alan habere göre, partisini, milletvekillerini, CHP İstanbul İl Başkanı'nı bu savaşın arasında bırakan Kılıçdaroğlu, Kocaeli eski Milletvekili Prof. Hurşit Güneş ile birlikte Kandıra'da tatile çıktı. Tatil planını kimseye duyurmayan Kılıçdaroğlu, eşi, kızı, damadı, torunu ve korumalarıyla birlikte Kandıra'da bulunan Seyrek sahilindeki Kantur Sitesi’ndeki eve geldi. Kandıra'daki ünlü Mancarlı pidesinden yiyen Kılıçdaroğlu, daha sonra ise bir balıkçı teknesiyle Karadeniz'e açıldı.

CHP'lilerin sorunlarını bıraktı, balıkçıların sorunlarını dinledi

Partisindeki il başkanlarını ve milletvekillerini savaşın ve 'Atatürk' sorununun içinde bırakan Kılıçdaroğlu, denizde balıkçıların sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi bırakarak 4 günlük keyifli bir tatil yaptığı belirtildi.

 

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