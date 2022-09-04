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Siyaset CHP artık saklamıyor! "Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir"
Siyaset

CHP artık saklamıyor! "Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir"

CHP Milletvekili Gürsel Tekin, iktidar olmaları durumunda Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'ye bakanlık verilebileceğini itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2022-09-04 18:59:00 - 2022-09-04 19:33:12

CHP Milletvekili Gürsel Tekin, iktidara geldiklerinde HDP'ye bakanlık verebileceklerini, bunun tersinin ise milli iradeye ters düştüğünü söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Pınar Işık Ardor'un TV100'de sunduğu Pazar Siyaseti programına konuk oldu. Gündemi değerlendiren Tekin'e Ardor "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusunu yöneltti.

Tekin soruya TBMM'de başkan vekillerinin her partiden seçildiğini örnek vererek cevap verdi.

"Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir"

HDP'ye bakanlık vermemenin milli iradeye ters düştüğünü belirten CHP'li Tekin, "HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir." diye konuştu.

 

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