CHP amigosu Uğur Dündar’dan şok itiraf

CHP amigosu Uğur Dündar, partisiyle ilgili önemli bir itirafta bulundu. Sözcü gazetesindeki yazısında, “CHP'de büyük değişim için çanlar çalıyor. Toplumun güçlü değişim talebine inatla direnenler, bu ısrarlarını sürdürdükleri takdirde korkarım mevcut yerel yönetimlerde önemli kayıplar vermenin sorumluları olarak da tarihteki yerlerini alırlar” diyen Dündar, özetle şunları kaydetti:

“(…) Gelişmiş bir ülkenin belki de bir asır, ya da asırlar boyu karşılaşabileceği tüm felaketler, sadece 5 yıl içinde yaşanıyor ve orada, iktidar olabilme uğruna kimlik erozyonuna uğratılan ana muhalefet seçimi kazanamıyorsa, başarısız olmuş, hatta sınıfta kalmış değil midir?..

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Bir haftadır 14 ve 28 Mayıs seçiminde Millet İttifakı ile Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermiş seçmenlerin ağırlıkta olduğu topluluklarla konuşuyorum.

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Herkes başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP yönetimine tepki gösteriyor ve büyük umutlarla girdikleri seçimden tam bir hayal kırıklığıyla çıktıklarını söylüyor.

Hepsi büyük bir değişimin zorunlu olduğu görüşünde birleşiyor.

Ayrıca “Kemal Bey ve CHP bu seçimde iktidar olamadıysa, ne zaman olacak?” diyerek yakınıyor.

Buna karşın CHP Sözcüsü Faik Öztrak bu ağır tablonun hesabını verip, özeleştiri yapmak yerine, her gün prompter karşısına geçiyor ve artık çok kanıksadığımız sıradan laflar etmeyi sürdürüyor.

Bu tutum da tepkileri artırıyor.

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CHP'de büyük değişim için çanlar çalıyor.

Toplumun güçlü değişim talebine inatla direnenler, bu ısrarlarını sürdürdükleri takdirde korkarım mevcut yerel yönetimlerde önemli kayıplar vermenin sorumluları olarak da tarihteki yerlerini alırlar.”



