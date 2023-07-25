CHP amigosu Mustafa Balbay’dan şok itiraf! Yerel seçim de gitti

CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, muhalefet tabanını değerlendirdiği yazısında, "O günkü hayal kırıklığının yerini birbiriyle çelişen farklı duyguların aldığı dikkati çekiyor. En acısı şimdiden, 'Yerel seçim de gitti' cümlelerinin çok rahat kurulmaya başlanması. Daha önceki yazılarımızda da vurgulamıştık, 'seçmenlikten istifa' diye tanımlayabileceğimiz bir davranış sürüyor" yorumunu yaptı.

Balbay, "Taban, 28 Mayıs’tan daha üzgün!" başlıklı yazısında, şunları kaydetti:

“CHP’nin bir an önce bu kaotik ortamdan çıkması gerekiyor. Uzun süren krizlerin haklı tarafı yoktur. CHP’nin 29 Mayıs’tan itibaren en geç 3 gün içinde seçim sonuçlarını hangi yol ve yöntemle değerlendireceğini, 2024’e nasıl yürüyeceğini netleştirmesi gerekirdi.

Oysa PM’deki konuşmasından anlıyoruz ki Kemal Bey’in ilk 3 günü daha farklı geçmiş! Elbette o da çok insani ama liderlik, oy aldığınız 25 milyonu saatler içinde umutsuzluk girdabından çıkarıp geleceğe yöneltme sanatıdır!”

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