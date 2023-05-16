CHP amigosu İsmail Küçükkaya bile çileden çıktı! Sözcü gazetesi, seçimlerle ilgili bakın ne yazdı

Sözcü’nün bugünkü manşetinde “Demek ki millet TOGG’muş” başlıklı skandal bir haber yer aldı.

Söz konusu haberi, CHP amigosu gazeteci İsmail Küçükkaya bile Halk TV’de sunduğu “Yeni Bir Sabah” programında eleştirdi.

Küçükkaya, “Şuna katılmadığımı ifade etmek isterim: ‘Demek ki depremzedeler çadır hayatı yaşamayı çok sevmiş’. Bunu doğrusu yakışık alır bir mesaj olarak okumadım” diye konuştu.

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Küçükkaya sözlerinin devamında da, “Bu seçimle ilgili en üzüldüğüm tartışmalardan biri budur. Deprem bölgesinin gerçekliğini anlamadan, deprem bölgesinde yaşayan insanlarımızın haleti ruhiyesini, beklentilerini, korkularını, kaygılarını, yaşadıkları travmayı anlamadan ‘canım bunlar da iktidara oy veriyorlar’ diyerek kolaycı ve acımasız eleştiri yapılmasını uygun bulmuyorum efendim” diye konuştu.