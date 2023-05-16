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Gündem CHP amigosu İsmail Küçükkaya bile çileden çıktı! Sözcü gazetesi, seçimlerle ilgili bakın ne yazdı
Gündem

CHP amigosu İsmail Küçükkaya bile çileden çıktı! Sözcü gazetesi, seçimlerle ilgili bakın ne yazdı

Yeniakit Publisher
2023-05-16 12:16:00 -
CHP amigosu İsmail Küçükkaya bile çileden çıktı! Sözcü gazetesi, seçimlerle ilgili bakın ne yazdı

Sözcü gazetesi, bugün seçimle ilgili manşetinde deprem bölgelerindeki AK Parti oylarına dikkati çekerken skandal bir ifade kullandı. "Demek ki depremzedeler çadır hayatı yaşamayı çok sevmiş" diyen Sözcü'ye CHP amigosu İsmail Küçükkaya bile tepki gösterdi.

Sözcü’nün bugünkü manşetinde “Demek ki millet TOGG’muş” başlıklı skandal bir haber yer aldı.

 

Söz konusu haberi, CHP amigosu gazeteci İsmail Küçükkaya bile Halk TV’de sunduğu “Yeni Bir Sabah” programında eleştirdi.

Küçükkaya, “Şuna katılmadığımı ifade etmek isterim: ‘Demek ki depremzedeler çadır hayatı yaşamayı çok sevmiş’. Bunu doğrusu yakışık alır bir mesaj olarak okumadım” diye konuştu.
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Küçükkaya sözlerinin devamında da, “Bu seçimle ilgili en üzüldüğüm tartışmalardan biri budur. Deprem bölgesinin gerçekliğini anlamadan, deprem bölgesinde yaşayan insanlarımızın haleti ruhiyesini, beklentilerini, korkularını, kaygılarını, yaşadıkları travmayı anlamadan ‘canım bunlar da iktidara oy veriyorlar’ diyerek kolaycı ve acımasız eleştiri yapılmasını uygun bulmuyorum efendim” diye konuştu.

 

 

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Yorumlar

emir

zırro o tok aslında sizin güruh sizin takım.ağzınızda malboro bira rakı gırla.yediğiniz içtiğiniz bal kaymak... ama biz TOGG denilen arabayı yaptık.sizin hafsalanıza sığmaz.küçük beyinleriniz aklınız başka şeylerde olduğu için edepsizliğinizi şirretliğinizi devam ettirirsiniz.size ne bizden.

vatan sevdalısı

ozaman siz yardım goturseydiniz. Demokrasi diye bağırıyorsunuz ya neden saygı göstermiyorsunuz?
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