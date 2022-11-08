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Siyaset CHP algı yapıyor, bankası para basıyor
Siyaset

CHP algı yapıyor, bankası para basıyor

CHP ekonomiye yönelik eleştirilerine son sürat devam ederken, yüzde 28 hissesinin bulunduğu iş bankası kârına kâr ekliyor. İş Bankası’nın aktif büyüklüğü 1,29 trilyon TL’ye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 12:12:00 -
CHP algı yapıyor, bankası para basıyor

CHP'nin yüzde 28 hissesinin bulunduğu Türkiye İş Bankası, 2022 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Banka, CHP'nin başını çektiği muhaliflerin ekonomi konusundaki kara propagandasının boş olduğunu adeta gözler önüne serdi... Eylül 2022 itibarıyla aktif büyüklüğünü 2021 yıl sonuna göre yüzde 39,3 artışla 1,29 trilyon TL’ye yükseltti. Aynı dönemde nakdi kredi hacmini 711,6 milyar TL’ye, gayrinakdi kredi hacmini 229,3 milyar TL’ye çıkaran bankanın, ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı 940,9 milyar TL’ye ulaştı.

Bankanın toplam mevduat hacmi, Eylül 2022 döneminde 837,7 milyar TL olarak gerçekleşti. TP mevduat hacmi ise yıl sonuna göre yüzde 93,5 oranında artarak 324,3 milyar TL’ye yükseldi. Banka, uluslararası kredibilitesinin bir sonucu olarak kaynak çeşitliliğini artırmaya devam ederek, pasiflerinin vadesini uzattı. Seküritizasyon programı kapsamında kadın girişimciler, yenilenebilir enerji yatırımları ile konut finansmanında kullandırılmak üzere, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Uluslararası Finans Kurumundan (IFC) 227 milyon dolar tutarında kaynak sağladı. İş Bankası bu dönemde ayrıca Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile 100 milyon dolar tutarında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) finansmanında kullanılmak üzere 5 yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı.

Özkaynak büyüklüğü 146,7 milyar lira oldu

Yılın ilk 9 ayında 38 milyar TL düzeyinde net kâr elde eden bankanın, sermaye yeterlilik oranı yüzde 22,1 seviyesinde gerçekleşirken, özkaynak büyüklüğü de 146,7 milyar TL’ye yükseldi.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ilk 9 aylık finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, 2024 yılında 100. yaşını kutlayacak olan bankanın yaklaşık bir asırdır Türkiye’nin iktisadi gelişimine katkı sunduğunu vurgulayarak, “Sağlam finansal yapımızın desteği ve kaliteli hizmet sunumumuzla sağlıklı büyüme stratejisini kararlılıkla uygulayarak, ülke ekonomisine destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

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Yorumlar

Rabia Zafer

İŞ BANKASINA , DEVLET KESİNLİKLE EL KOYMALIDIR PARTİLERİN BANKASI MI OLUR? BU ÇOK SAÇMA.
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