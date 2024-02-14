  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bir ilimizde dev rezerv! Resmen fışkırıyor, Asya ülkesi 'Bize satar mısınız?' diye kapımızı çaldı

Motorine gelen dev zam sonrası benzine zam geliyor! Depoları doldurun!

Adliye saldırısının şifresi çözüldü! İşte Can Atalay detayı

Hem ev sahibi hem de kiracıları ilgilendiren karar! Merkez Bankası duyurdu

Bir Simpsonlar vakası daha! Depremleri bilmişti, şimdi de altın madeni faciasını 5 gün önceden tahmin etti

MEB'den ara tatil kararı! Tatil süresi kısalıyor, okul süresi artıyor

Bankalardan ATM'lerle ilgili beklenmedik karar! Bu karar milyonları üzecek

Muharrem İnce eski partisini topa tuttu! CHP’de Adalet, vicdan, liyakat yok

CHP’de kazan kaynıyor! Mustafa Sarıgül’den çarpıcı ifadeler

Emekliler uyarıldı! Maaş hesaplamada bu detaya dikkat
Siyaset CHP akıl edememişti: İşte Hamza Dağ'ın İzmir'i lağımdan kurtaracak o projesi!
Siyaset

CHP akıl edememişti: İşte Hamza Dağ'ın İzmir'i lağımdan kurtaracak o projesi!

Yeniakit Publisher
2024-02-14 11:50:00 -
CHP akıl edememişti: İşte Hamza Dağ'ın İzmir'i lağımdan kurtaracak o projesi!

İzmir'in yıllardır bitmeyen sorunlarından biri olan körfez kirliliği ve bununla beraber gelen kötü koku sorunu kentte yaşayanları isyan ettiren en önemli sorunlardan. Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ seçim çalışmaları kapsamında İzmir Körfezi'nin yeniden hayata döndürecek olan projesini açıkladı. Yeni proje ile körfez temizlenecek, atık yönetim sistemleri güçlendirilecek ve yenilenebilir enerji kullanımı artacak.

İzmir'in yıllardır bitmeyen sorunlarından biri olan körfez kirliliği ve bununla beraber gelen kötü koku sorunu kentte yaşayanları isyan ettiren en önemli sorunlardan. Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ seçim çalışmaları kapsamında İzmir Körfezi'nin yeniden hayata döndürecek olan projesini açıkladı. Yeni proje ile körfez temizlenecek, atık yönetim sistemleri güçlendirilecek ve yenilenebilir enerji kullanımı artacak.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, proje tanıtım toplantısında İzmir Körfezi'ni yeniden hayata döndürecek olan Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi Rehabilitasyonu projesini açıkladı. Yeni proje ile İzmir'in geleceği şekillenecek, çevre altyapısı güçlenecek, şehir daha yaşanabilir, daha temiz ve daha yeşil bir kent haline gelecek.

ÇİĞLİ ATIK SU ARITMA TESİSİ REHABİLİTASYONU

Hamza Dağ proje tanıtım toplantısında körfezi kurtaracak olan projenin detaylarını açıkladı. Hamza Dağ açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İzmir'imizin sadece kötü kokudan arınması için değil, körfezimizin yeniden hayata dönmesi için olmazsa olmaz projemiz: Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nin modernizasyonu ve kapasitesinin arttırılması…

Bu arıtma yeterli seviyede çalışmayınca ya da tamamen durduğunda ne oluyor? Kanalizasyonlardan çıkan atık su arıtılmadan körfeze salınıyor, İzmir Körfezi'nin bugünü ve geleceği yok ediliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şu anda körfezin dibinde 2,5 metreyi aşkın balçık olduğu açıkça görülmektedir.

Biz göreve gelir gelmez en önemli gündem maddelerimizden birisi arıtma tesisinin tam kapasite çalışmasını sağlamak olacaktır.

Ülkemizin en büyük üçüncü şehri olan İzmir'imizde, kanalizasyonlardan çıkan atık suyun yüzde 70'i Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nde toplanıyor. Ancak, mevcut tesisin teknolojisi eskimiş ve yetersiz kalmıştır. Bu durum, atık suların arıtılmadan körfeze salınmasına, İzmir Körfezi'nin bugünü ve geleceğinin yok edilmesine neden olmaktadır.

İzmir'de şaşkınlık uyandıran seçim anketi: CHP eridi, fark kapanmak üzere!
İzmir'de şaşkınlık uyandıran seçim anketi: CHP eridi, fark kapanmak üzere!

Siyaset

İzmir'de şaşkınlık uyandıran seçim anketi: CHP eridi, fark kapanmak üzere!

CHP Genel Merkezi endişeli! İzmir adayı Cemil Tugay kayıp
CHP Genel Merkezi endişeli! İzmir adayı Cemil Tugay kayıp

Gündem

CHP Genel Merkezi endişeli! İzmir adayı Cemil Tugay kayıp

Son dakika… Tunç Soyer Ankara'ya çağrıldı CHP’nin İzmir adayı pasif bulunmuştu
Son dakika… Tunç Soyer Ankara'ya çağrıldı CHP’nin İzmir adayı pasif bulunmuştu

Gündem

Son dakika… Tunç Soyer Ankara'ya çağrıldı CHP’nin İzmir adayı pasif bulunmuştu

İzmir Büyükşehir’in kadro operasyoncuları!
İzmir Büyükşehir’in kadro operasyoncuları!

Siyaset

İzmir Büyükşehir’in kadro operasyoncuları!

Alın size CHP'nin İzmir adayı! Maaş ödemediği işçileri herkesin önünde böyle tehdit etti
Alın size CHP'nin İzmir adayı! Maaş ödemediği işçileri herkesin önünde böyle tehdit etti

Siyaset

Alın size CHP'nin İzmir adayı! Maaş ödemediği işçileri herkesin önünde böyle tehdit etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

erguvan

göreceğiz bakalım izmir hizmet mi yoksa ideoloji mi öncelikli oy veriyor. ama 35 yıldır tecrübe gösteriyor ki b.k koklarlar pislik içinde çöp dağlarının içinde yaşarlar bozuk yollarda gerzerler ama asla hizmet edecek birine oy vermezler. gavurluk içlerine işlemiş. göreceğiz. izmirde aklı selim ve hizmeti hak eden kaç kişi var. hamza dağ temiz çalışkan be başarılı olacak bir kişilik. ama izmir bu kıymeti bilmez. chp den başka bildikleri bir şey yok.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23