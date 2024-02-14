CHP akıl edememişti: İşte Hamza Dağ'ın İzmir'i lağımdan kurtaracak o projesi!

İzmir'in yıllardır bitmeyen sorunlarından biri olan körfez kirliliği ve bununla beraber gelen kötü koku sorunu kentte yaşayanları isyan ettiren en önemli sorunlardan. Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ seçim çalışmaları kapsamında İzmir Körfezi'nin yeniden hayata döndürecek olan projesini açıkladı. Yeni proje ile körfez temizlenecek, atık yönetim sistemleri güçlendirilecek ve yenilenebilir enerji kullanımı artacak.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, proje tanıtım toplantısında İzmir Körfezi'ni yeniden hayata döndürecek olan Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi Rehabilitasyonu projesini açıkladı. Yeni proje ile İzmir'in geleceği şekillenecek, çevre altyapısı güçlenecek, şehir daha yaşanabilir, daha temiz ve daha yeşil bir kent haline gelecek.

ÇİĞLİ ATIK SU ARITMA TESİSİ REHABİLİTASYONU

Hamza Dağ proje tanıtım toplantısında körfezi kurtaracak olan projenin detaylarını açıkladı. Hamza Dağ açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İzmir'imizin sadece kötü kokudan arınması için değil, körfezimizin yeniden hayata dönmesi için olmazsa olmaz projemiz: Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nin modernizasyonu ve kapasitesinin arttırılması…

Bu arıtma yeterli seviyede çalışmayınca ya da tamamen durduğunda ne oluyor? Kanalizasyonlardan çıkan atık su arıtılmadan körfeze salınıyor, İzmir Körfezi'nin bugünü ve geleceği yok ediliyor.

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Şu anda körfezin dibinde 2,5 metreyi aşkın balçık olduğu açıkça görülmektedir.

Biz göreve gelir gelmez en önemli gündem maddelerimizden birisi arıtma tesisinin tam kapasite çalışmasını sağlamak olacaktır.

Ülkemizin en büyük üçüncü şehri olan İzmir'imizde, kanalizasyonlardan çıkan atık suyun yüzde 70'i Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nde toplanıyor. Ancak, mevcut tesisin teknolojisi eskimiş ve yetersiz kalmıştır. Bu durum, atık suların arıtılmadan körfeze salınmasına, İzmir Körfezi'nin bugünü ve geleceğinin yok edilmesine neden olmaktadır.