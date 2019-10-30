CHP ağzıyla partisini ve tabanını eleştiren Ak Parti Milletvekili Yeneroğlu MKYK üyeliğinden istifa etti

AK Parti içinde eleşitirileri ile öne plana çıkan İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'ndan istifa geldi. Yeneroğlu AK Parti'den istifa ettiğini sosyal medyadan açıkladı.

Muhalif açıklamaları sosyal medyadan yaptığı eleştirilerle bilinen İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu bugün istifa ettiğini açıkladı. Yeneroğlu istifa haberini sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı canlı yayınla duyurdu.

Yeneroğlu kimdir?

1975 yılında Bayburt'ta doğdu. 1976'da ailesiyle birlikte Almanya'nın Köln şehrine yerleşti. Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu, İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden denkliğini aldı. 1987 yılından bu yana, yurt dışındaki sivil toplum çalışmalarına aktif olarak katıldı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu Üyeliği ile Ayrımcılık ve Irkçılıkla Mücadele Derneği Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Perspektif ve Sabah Ülkesi dergilerini yönetti.

2015 seçimlerinde AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçildi

IGMG Genel Sekreteri olarak görev yaptı. 2015 Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçildi. 2015-2017 yılları arasında Göç Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Ayrıca 26. Yasama Dönemi 1. ve 2. Yasama Yıllarında TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı görevini ifa etti. Aralık 2017 itibarıyla TBMM Anayasa Komisyonu ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu üyesidir.

Çok iyi düzeyde Almanca ve iyi düzeyde İngilizce bilen Yeneroğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.