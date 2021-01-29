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Gündem CHP ABD'den beter çıktı! Türkiye'ye DEAŞ iftirası
Gündem

CHP ABD'den beter çıktı! Türkiye'ye DEAŞ iftirası

Cumhuriyet Halk Partis (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "DEAŞ'ın beslenmesinde, büyütülmesine AK Parti'nin büyük rolü olduğunu" söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 03:48:00 -
CHP ABD'den beter çıktı! Türkiye'ye DEAŞ iftirası

TÜrkiye Büyük Millet Meclisinde Uluslararası anlaşmaların konuşulduğu sırada CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye'yi DEAŞ'ı desteklemekle suçlayarak akıllara zarar bir açıklama yaptı.

Ağbaba, "DEAŞ'ın beslenmesinde, büyütülmesine AK Parti'nin büyük rolü olduğunu" söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Ağbaba'ya sataşma gerekçesiyle yanıt vererek PYD'ye bakışlarının belli olduğunu söyledi.

Muş, "Siz kendi duruşunuza bakın. Siz 'arkadaş' diye bakıyorsunuz. 'IŞİD'i büyüttünüz' iftirasını bize atan PKK var bir de Ağbaba'dan duydum. Yazıklar olsun. IŞİD'in Suriye'den sökülmesini, yok olmasını sağlayan en büyük operasyonu yapan Türkiye'dir. " diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, görüşmelerin tamamlanmasının ardından birleşimi 9 Şubat Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

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