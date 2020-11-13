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Aktüel CHP, 5 ülkede daha yurt dışı birliği kuracak
Aktüel

CHP, 5 ülkede daha yurt dışı birliği kuracak

Yurt dışı örgütlenmesini 2012'de Almanya'da başlatan CHP'nin, halen 14 ülkede, 27 birlik ile farklı ülkelerde 12 temsilciliği bulunuyor - Yurt dışı örgütlenmesinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığında çalışmalarını sürdüren parti, Suudi Arabistan, Katar, İrlanda, Gürcistan ve Azerbaycan'da da birlik açmaya hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-13 11:05:16 -
CHP, 5 ülkede daha yurt dışı birliği kuracak

ANKARA (AA) - BARIŞ GÜNDOĞAN - Yurt dışı örgütlenmesini 2012'de 8 birlikle Almanya'da başlatan CHP'nin 14 ülkede 27 birliği bulunurken, 5 ülkede daha birlik açılması için harekete geçildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP'nin yurt dışı örgütlenmesi kapsamında, yeni birlik açma çalışmaları sürüyor.

Seçim dönemlerinde seçim faaliyetlerini, seçim olmayan dönemlerde ise siyasi faaliyetlerinin koordine edildiği temsilcilikler, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın sorumluluğunda bulunuyor.

CHP'nin halen 14 ülkede, 27 birlik ile farklı ülkelerde 12 temsilciliği bulunurken, Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı ülkelerde örgütlenme çalışmaları ise devam ediyor.

Parti, bu kapsamda mevcut birliklerin yanı sıra Suudi Arabistan, Katar, İrlanda, Gürcistan ve Azerbaycan'da da birlik kurulması çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların, pandemi nedeniyle yavaş ilerlediği belirtilirken, en yakın sürede faaliyete geçilmesinin planlandığı belirtildi.

- En fazla birlik Almanya'da

CHP'nin yurt dışı örgütlenmesinde en fazla birliğin bulunduğu ülke ise Türk vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Almanya. Partinin Hamburg, Hessen, Bremen, Münih gibi kentlerde toplam 9 birliği bulunuyor.

CHP'nin ikinci en fazla birliği bulunan ülke ise Fransa. Başkent Paris'in yanı sıra Strasbourg, Lyon, Bordeaux, Marsilya ve Nantes olmak üzere Fransa'da da 6 birlik faaliyet gösteriyor.

Bunların yanı sıra Avusturya, Belçika, Danimarka, Hollanda, İsviçre, İskoçya, İngiltere, İtalya, Romanya, Avustralya, Kanada ve İsveç'te de birlikler bulunuyor.



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