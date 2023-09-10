CHP 100. yılına da gölge düşürdü! Teröristlerin fotoğrafını kullandılar

Cumhuriyet Halk Partisi'nde skandalların ardı arkası kesilmiyor. CHP, 100. yıla özel hazırladığı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı videoda akıllara durgunluk veren bir harekete imza attı.

Türk Mücahitler diye, EOKA'lı teröristlerin fotoğrafı kullanıldı

100. yıl için hazırlanan söz konusu videodaki bir sahnede Kıbrıs Savaşı'ndaki Türk mücahitler diyerek kullanılan fotoğrafta, o dönem Türk bayrağını ele geçiren EOKA'lıların fotoğrafının kullanıldığı görüldü.

Fotoğrafta 23 Nisan 1964'te EOKA'lı teröristlerin ele geçirdiği Türk bayrağı da yer aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Biliyoruz ki umut, halkın egemenliği... Cumhuriyet Halk Partimizin 100. yaşı kutlu olsun!" ifadeleriyle paylaştığı skandal video birçok vatandaş ve sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun tepkiyle karşılandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP'den henüz imza attıkları skandala ilişkin bir paylaşım gelmedi.

EOKA'lılar kimlerdi?

EOKA'lı teröristler, Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması için savaşan ve uğraş sarf eden Kıbrıslı Rum silahlı terör örgütüdür.

Yunan ordusundaki Rum bir subay olan Yeoryos Grivas tarafından kurulan EOKA birliği, Yunanistan'da eğitilmiş ve 1958 yılından sonra Kıbrıs Türklerini hedef alarak saldırılar başlatmıştır.

363 Kıbrıs Türk'ünü öldürdüler

EOKA 20 Aralık 1963 Kıbrıs Türklerine karşı silahlı saldırılar başlattı. Olaylarda toplam 363 Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti. Başlangıçta 30 Türk Köyü saldırılara maruz kaldı. Toplam ise 103 köye saldırılar düzenlendi.

Köylüler göç etmek zorunda kaldı. Ayvasıl bölgelerinde Türklere yapılan saldırılardan sonra yapılan kazılarda içerisinde 14 günlük bebeğin ve 70lik ihtiyarların bulunduğu 21 kişinin cesedine ulaşıldı. Cesetlerin bazılarının canlı olarak çukura atıldığı belirlendi. Bu çukurlar 14 Ocak 1964 Birleşmiş Milletler barış gücü tarafından açıldı.

Lefkoşe’nin kumsal kesiminde 11 kişi öldürüldü. Bunlarda 4’ü Kıbrıs Türk kuvvetleri alayında görevli Dr.Bnb Nihat İlhan’ın eşi ve üç çocuğuydu. Nihat İlhan’ın evinin banyo küvetinde eşi Mürüvvet, çocukları, Kutsi ve Hakan vahşice katledildi. Evden Bnb. Nihat İlhan’ın ailesinden başka ihtiyar ev sahipleri de vardı.

Kaynak: Haber7