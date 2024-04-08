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Otomotiv Chery'nin iCar! Ünlü markası yeni elektrikli SUV modeliyle satışa çıkıyor... Çin devi liderliğini ilan edecek
Otomotiv

Chery'nin iCar! Ünlü markası yeni elektrikli SUV modeliyle satışa çıkıyor... Çin devi liderliğini ilan edecek

Yeniakit Publisher
2024-04-08 15:26:00 - 2024-04-08 15:49:41
Chery'nin iCar! Ünlü markası yeni elektrikli SUV modeliyle satışa çıkıyor... Çin devi liderliğini ilan edecek

Çinli otomotiv üreticisi Chery, yeni modeli ile iddialı geliyor. Bu adımı ile otomotiv sektöründe lider olmaya aday gözüküyor. Alt markalarıyla adından söz ettirmeye devam ederken Geçtiğimiz aylarda iCar 03 modeliyle tanıdığımız iCar, şimdi de ikinci seri üretim modeli iCar V23 ile karşımızda.

Arazi kullanımına odaklanan %100 elektrikli iCar V23'ün geliştirme aşamasında Xiaomi'nin Zhimi Technology isimli şirketiyle iş birliği yapıldı. Çin'deki genç müşterileri hedefleyen modelin 12 Nisan'da resmi olarak tanıtılması ve 2024'ün ikinci yarısında satışa sunulması bekleniyor.

Kompakt bir model olan iCar V23, tek motorlu (arkadan itişli) veya çift motorlu (4x4) versiyonlarla tercih edilebilecek. Motor ve batarya seçenekleriyle ilgili teknik detaylar henüz belli değil ancak CATL kaynaklı bataryalar ile 400 ila 500 km aralığında menzil sunacağı belirtiliyor.

iCar V23; 4220 mm uzunluğa, 1915 mm genişliğe, 1845 mm yüksekliğe ve 2730 mm aks mesafesine sahip. Kıyaslama yapmak gerekirse, B-SUV segmentindeki Jeep Avenger'dan yaklaşık 14 cm daha uzun bir gövdeye sahip olduğu söylenebilir. 4x4 versiyonda 212 mm'ye kadar sudan geçiş yüksekliğine sahip olan iCar V23'ün yaklaşma ve uzaklaşma açıları da sırasıyla 43 ve 41 derece.

iCar V23, köşeli hatlara sahip gövde tasarımıyla kullanım amacını hemen belli ediyor. Kaslı görünüme sahip ön bölümde ince gündüz aydınlatmalarına yuvarlak LED farlar eşlik ediyor. Bunların yanı sıra tavanda da ilave aydınlatmalara yer verilmiş. Yandan bakıldığında ise çıkıntılı çamurluklar, 19 ila 21 inç arasında değişen jantlar, gizli kapı kolları ve basamaklar dikkat çekiyor.

Elektrikli SUV'un iç mekanı da dışarıdaki kaslı görünümü destekliyor. Çift renkli temanın yer verildiği alanda yuvarlak mekanik düğmeler ve dikdörtgen havalandırma menfezleri gibi pek çok geometrik bileşene yer verilmiş. Merkezde ise Qualcomm'un Snapdragon 8155 yonga setinden güç alan büyük bir dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor.
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donanimhaber'e göre: iCar V23'ün teknik verileri henüz açıklanmadı.

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