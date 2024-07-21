Chery'den menzil rekoru

Chery markasına ait yeni hibrit SUV modeli Fengyun T10, akıllara zarar bir başarıya imza attı ve Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Araç, tam dolu benzin ve elektrikle hiç şarj etmeden en uzun mesafeyi kat etti. Peki bunu nasıl başardı? Detaylar haberimizde…

Chery Fengyun T10 hibrit SUV modeli, 2100 km menzil ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Chery Fengyun T10, 17 Temmuz – 20 Temmuz tarihleri arasında Çin Şangri-La’dan yola çıkarak Kunming, Baise ve Zhanjiang’dan geçip Zhuhai’ye ulaştı. Toplamda 2100 kilometreden fazla yol kat etti. Önceki rekor olan 300 kilometreyi fark atarak geride bıraktı. Yeni Fengyun T10, 25 Temmuz’da resmi olarak piyasaya sürülecek ve hem 5 hem de 6 koltuklu versiyonları mevcut olacak. Peki bu yeni modelde hamgi özellikler var?

Araç 4850 mm uzunluğunda, 1930 mm genişliğinde ve 1712 mm yüksekliğinde. Dingil mesafesi ise tam 2820 mm. 5 koltuklu versiyon 1935 kg, 6 koltuklu versiyon ise 2028/2069 kg ağırlığında. Ayrıca, Kunpeng Super C-DM hibrit sistemine sahip olan bu araç, 1.5T motor ve elektrik motoru kombinasyonuyla geliyor. Motorun maksimum gücü 115 kW.

Chery Fengyun T10, CATL tarafından üretilen üçlü lityum batarya kullanılıyor. Bataryanın kapasitesi henüz açıklanmadı, ama beklentiler yüksek. Jant seçenekleri, ön ızgara tasarımları, ön ve arka tampon tasarımları, arka sırada gizlilik camı gibi birçok opsiyon mevcut.

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