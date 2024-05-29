Chery Golf Cup ödülleri sahiplerini buldu!

Dünyanın en büyük otomotiv üreticileri arasında yer alan Chery’nin, kültür, sanat ve spor alanındaki destekleri devam ediyor. Chery Golf Cup’ın birincisini geçtiğimiz yıl kasım ayında düzenleyen Chery Türkiye, İstanbul Kemer Country Golf Club’da düzenlenen golf turnuvasında, golf tutkunlarını bir araya getirerek yine keyifli bir rekabet ve unutulmaz bir deneyim yaşattı. Chery Türkiye turnuva boyunca, teknolojik donanım ekipmanlarıyla öne çıkan OMODA 5, lüks kompakt SUV segmentinde şık görünüm ve sürüş konforuna odaklanan TIGGO 7 PRO ile teknoloji ve lükse odaklanan amiral gemisi TIGGO 8 PRO SUV modelleriyle bir test sürüşü etkinliği de düzenledi. İş, spor ve cemiyet dünyasından önde gelen isimlerin katıldığı Chery Golf Cup’ın ödül töreninde turnuvada dereceye giren 24 sporcuya ödülleri Kemer Country Golf Club’da düzenlenen törende takdim edildi. Chery Golf Cup’ta, erkekler A kategorisinde Selim Gülmen, B kategorisinde Kutbettin Ayyıldız, C kategorisinde Sung Yoeyl Kim, D kategorisinde ise Cumhur Şarlı, Kadınlar A kategorisinde ise Özlenen Başoğlu, B kategorisinde ise Jayoung Kim birincilik kupasını kaldırdı.

Chery Türkiye, kurum kültürüne paralel olarak çeşitli spor turnuvalarının sürdürülebilirliğini destekleyecek iş birliklerine imza atmaya devam edecek.

Mens A Kategori: 1. Selim Gülmen

Mens B Kategori: 1. Kutbettin Ayyıldız

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mens C Kategorisi: 1. Sung Yoeyl Kim

Mens D Kategorisi: 1. Cumhur Şarlı

Ladies A Kategorisi: 1. Özlenen Başoğlu

Ladies B Ketegorisi: 1. Jayoung Kim

Gross Men: Mehmet Kazan

Gross Ladies: Canan Ediboğlu

Longest Ladies: Neriman Erim

Longest Men: Sooming Hwang

Nearest to Pin Ladies: Binnur Egeli

Nearest to Pin Men: Fikret Coşan