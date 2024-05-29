Chery Golf Cup ödülleri sahiplerini buldu!
Türkiye otomotiv pazarında, kısa sürede etkin bir konuma gelen Chery’nin ana sponsoru olduğu Chery Golf Cup turnuvası, 200 sporcunun katılımıyla Kemer Country Golf Club’da gerçekleşti. Chery Golf Cup, golf tutkunlarını bir araya getirerek 2 gün boyunca unutulmaz bir deneyim yaşattı.
Dünyanın en büyük otomotiv üreticileri arasında yer alan Chery’nin, kültür, sanat ve spor alanındaki destekleri devam ediyor. Chery Golf Cup’ın birincisini geçtiğimiz yıl kasım ayında düzenleyen Chery Türkiye, İstanbul Kemer Country Golf Club’da düzenlenen golf turnuvasında, golf tutkunlarını bir araya getirerek yine keyifli bir rekabet ve unutulmaz bir deneyim yaşattı. Chery Türkiye turnuva boyunca, teknolojik donanım ekipmanlarıyla öne çıkan OMODA 5, lüks kompakt SUV segmentinde şık görünüm ve sürüş konforuna odaklanan TIGGO 7 PRO ile teknoloji ve lükse odaklanan amiral gemisi TIGGO 8 PRO SUV modelleriyle bir test sürüşü etkinliği de düzenledi. İş, spor ve cemiyet dünyasından önde gelen isimlerin katıldığı Chery Golf Cup’ın ödül töreninde turnuvada dereceye giren 24 sporcuya ödülleri Kemer Country Golf Club’da düzenlenen törende takdim edildi. Chery Golf Cup’ta, erkekler A kategorisinde Selim Gülmen, B kategorisinde Kutbettin Ayyıldız, C kategorisinde Sung Yoeyl Kim, D kategorisinde ise Cumhur Şarlı, Kadınlar A kategorisinde ise Özlenen Başoğlu, B kategorisinde ise Jayoung Kim birincilik kupasını kaldırdı.
Chery Türkiye, kurum kültürüne paralel olarak çeşitli spor turnuvalarının sürdürülebilirliğini destekleyecek iş birliklerine imza atmaya devam edecek.
Mens A Kategori: 1. Selim Gülmen
Mens B Kategori: 1. Kutbettin Ayyıldız
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Mens C Kategorisi: 1. Sung Yoeyl Kim
Mens D Kategorisi: 1. Cumhur Şarlı
Ladies A Kategorisi: 1. Özlenen Başoğlu
Ladies B Ketegorisi: 1. Jayoung Kim
Gross Men: Mehmet Kazan
Gross Ladies: Canan Ediboğlu
Longest Ladies: Neriman Erim
Longest Men: Sooming Hwang
Nearest to Pin Ladies: Binnur Egeli
Nearest to Pin Men: Fikret Coşan
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