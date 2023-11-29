Chery Golf Cup Kemer Country Golf Club’da gerçekleşti! Ödüller sahiplerini buldu!
Türkiye otomotiv pazarında, kısa sürede etkin bir konuma gelen Chery’nin ana sponsoru olduğu Chery Golf Cup turnuvası, 25-26 Kasım tarihlerinde Kemer Country Golf Club’da gerçekleşti. Chery Golf Cup, golf tutkunlarını bir araya getirerek 2 gün boyunca unutulmaz bir deneyim yaşattı.
Dünyanın en büyük otomotiv üreticileri arasında yer alan Chery’nin, kültür, sanat ve spor alanındaki destekleri devam ediyor. Chery Türkiye, 25-26 Kasım tarihlerinde İstanbul Kemer Country Golf Club’da düzenlenen golf turnuvasında, golf tutkunlarını bir araya getirerek keyifli bir rekabet ve unutulmaz bir deneyim yaşattı. Chery’nin göz alıcı modellerinin sergilendiği turnuvada konuklar, en yeni modelleri inceleyip, test sürüşü yapma fırsatı elde etti. İş, spor ve cemiyet dünyasından önde gelen isimlerin katıldığı Chery Golf Cup’ın ödül töreninde turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri Kemer Country Golf Club’da düzenlenen törende takdim edildi. Chery Golf Cup’ta, erkekler A kategorisinde Mert Bayır, B kategorisinde Ahmet İskender Kaya, C kategorisinde Eren Sarıateş, D kategorisinde ise Ki Ho Kim, Kadınlar A kategorisinde ise Ayşe Canan Ediboğlu, B kategorisinde ise Malike Bileydi Koç birincilik kupasını kaldırdı.
Chery Golf Cup 2023 Sonuçlar
Men's A Kategorisi
ÖNE ÇIKAN VİDEO
- Mert Bayır
- Jeong Ho Kim
- Erhan Kamışlı
Men’s B Kategorisi
- Ahmet İskender Kaya
- Kemal Veli
- Ali Seyhan
Men’s C Kategorisi
- Eren Sarıateş
- Alper Alp
- Özkan Demirci
Men’s D Kategorisi
- Ki Ho Kim
- Inseok Yeo
- Kyungwoo Hwang
Ladies A Kategorisi
- Ayşe Canan Ediboğlu
- Çağla Metin
- Nükhet Sebükcebe
Ladies B Kategorisi
- Malike Bileydi Koç
- Evrim Çetin
- Nazlı Nazmiye Erdoğan
Ladies Gross
Canan Ediboğlu
Men’s Gross
Mert Bayır
Ladies Nearest To The Pin
Nükhet Sebükcebe
Men's Nearest To The Pin
Murat Ögel
Ladies Longest Drive
Evrim Çetin
Men’s Logenst Drive
Ahmet Kaya
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