Chery Golf Cup Kemer Country Golf Club’da gerçekleşti! Ödüller sahiplerini buldu!

Dünyanın en büyük otomotiv üreticileri arasında yer alan Chery’nin, kültür, sanat ve spor alanındaki destekleri devam ediyor. Chery Türkiye, 25-26 Kasım tarihlerinde İstanbul Kemer Country Golf Club’da düzenlenen golf turnuvasında, golf tutkunlarını bir araya getirerek keyifli bir rekabet ve unutulmaz bir deneyim yaşattı. Chery’nin göz alıcı modellerinin sergilendiği turnuvada konuklar, en yeni modelleri inceleyip, test sürüşü yapma fırsatı elde etti. İş, spor ve cemiyet dünyasından önde gelen isimlerin katıldığı Chery Golf Cup’ın ödül töreninde turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri Kemer Country Golf Club’da düzenlenen törende takdim edildi. Chery Golf Cup’ta, erkekler A kategorisinde Mert Bayır, B kategorisinde Ahmet İskender Kaya, C kategorisinde Eren Sarıateş, D kategorisinde ise Ki Ho Kim, Kadınlar A kategorisinde ise Ayşe Canan Ediboğlu, B kategorisinde ise Malike Bileydi Koç birincilik kupasını kaldırdı.

Chery Golf Cup 2023 Sonuçlar

Men's A Kategorisi

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mert Bayır Jeong Ho Kim Erhan Kamışlı

Men’s B Kategorisi

Ahmet İskender Kaya Kemal Veli Ali Seyhan

Men’s C Kategorisi

Eren Sarıateş Alper Alp Özkan Demirci

Men’s D Kategorisi

Ki Ho Kim Inseok Yeo Kyungwoo Hwang

Ladies A Kategorisi

Ayşe Canan Ediboğlu Çağla Metin Nükhet Sebükcebe

Ladies B Kategorisi

Malike Bileydi Koç Evrim Çetin Nazlı Nazmiye Erdoğan

Ladies Gross

Canan Ediboğlu

Men’s Gross

Mert Bayır

Ladies Nearest To The Pin

Nükhet Sebükcebe

Men's Nearest To The Pin

Murat Ögel

Ladies Longest Drive

Evrim Çetin

Men’s Logenst Drive

Ahmet Kaya