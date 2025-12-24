Chery, 2025 Asya Gençlik Paralimpik Oyunları’nda resmi mobilite ortağı oldu

Chery, Dubai’de gerçekleştirilen 2025 Asya Gençlik Paralimpik Oyunları’nda tek resmi mobilite ortağı olarak görev aldı. Organizasyon süresince sporcuların, delegasyonların ve yetkililerin ulaşımını üstlenen marka, oyunlar öncesinde farklı ülkelerde düzenlenen uğurlama törenlerinden kapanış etkinliklerine kadar sürecin her aşamasında aktif rol oynadı. Chery’nin kendi bünyesinde geliştirdiği yapay zeka destekli robotu AiMOGA Mornine’in ödül töreninde görev alması ise organizasyonun öne çıkan anlarından biri oldu.

Uzun vadeli bağlılık

Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çalışmalarıyla önce çıkan Çinli otomotiv devi Chery, kullanıcılarının hayatına tüm platformlarda dokunmaya devam ediyor. Sunduğu birbirinden iddialı otomobiller kadar sosyal sorumluluk alanında da üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getiren Chery, spora ve sporculara tam desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda marka, geçtiğimiz günlerde Dubai’de düzenlenen 2025 Asya Gençlik Paralimpik Oyunları’nın (AYPG) da başarıyla tamamlanmasına büyük katkı sağladı. Geride cesaret, eşitlik ve kararlılıkla dolu sayısız ilham verici an bırakan 2025 AYPG’nin resmî ortağı ve tek resmî mobilite ortağı olan marka, “Chery ile Birlikte, Yükselmek İçin Doğduk” teması altında; uğurlama törenlerinden kapanış kutlamalarına kadar etkinliğin her aşamasında kapsamlı mobilite hizmetleri, teknolojik güçlendirme ve uzun vadeli bir bağlılık sundu.

Birçok ülkede uğurlama töreni düzenlendi

Oyunlar öncesinde Chery, birçok ülkede uğurlama törenleri düzenleyerek ulusal delegasyonlara özel TIGGO filolarıyla eşlik etti. Bu törenler; teşvik, güven ve dayanışmanın sembolü olurken Chery’nin genç sporcuları uluslararası sahneye giden yolculuklarında destekleyen küresel bir otomotiv markası olarak sorumluluğunu yansıttı. Malezya’da Chery, millî takım için 26 model tahsis etmenin yanı sıra hem lojistik hem de motivasyonel destek olarak ek sponsorluk ve performans teşvikleri de sağladı.

Spor ve teknoloji uyum içerisinde!

Açılış töreninde Chery, oyunların en unutulmaz anlarından birine imza attı. Kendi geliştirdiği AiMOGA robotu Mornine, dünyanın ilk yapay zekâ destekli ödül töreninde tarihi bir ilk gerçekleştirdi. Tüm ödül sunum sürecini akıcı ve kusursuz biçimde tamamlayan Mornine; Chery’nin güçlü teknolojik altyapısını sergilerken törene sıcaklık ve kapsayıcılık kattı, sporcular ve izleyicilerden geniş takdir topladı. Müsabakalar boyunca TIGGO ailesi filosu, sporcuları, yetkilileri ve organizasyon operasyonlarını destekleyen tek resmî shuttle olarak görev yaptı. Çift küresel beş yıldızlı güvenlik sertifikasıyla onaylı sağlam gövde yapısı sayesinde filo, güvenilir bir mobilite güvenlik ağı oluşturdu; operasyonların sorunsuz ilerlemesini sağladı ve sporcuların tamamen yarışmaya odaklanmasına imkân verdi.

Tüm zorlu şartların üstesinden geliyor!

Türkiye’de Chery’nin sporla bağı, gerçek performansa dayanıyor. 2025 yılında Chery, ulusal yelken yarışmaları dâhil olmak üzere yerel spor etkinliklerine aktif olarak katıldı. Aynı yıl TIGGO7 PRO MAX, TransAnatolia Rallisi’ni başarıyla tamamlayarak etkinlik tarihinde yarışı bitiren ilk iki tekerlekten çekişli araç oldu. Gerçek arazi koşulları ve ekstrem dayanıklılık sınavlarıyla kazanılan bu başarı, Chery’nin Türk tüketiciler nezdinde; dayanıklılık, güvenilirlik ve zorlu yolları göğüsleme cesaretiyle tanımlanan bir marka olarak itibarını pekiştirdi.

Yerel entegrasyon ve ortak değer yaratımı!

Chery’nin AYPG ortaklığı; eşitlik, saygı ve kapsayıcılık gibi ortak değerlere dayanıyor. Mobilite hizmetlerinin ötesinde Chery, etkinlik öncesi malzeme bağışları ve sahadaki desteklerle sporcuların dikkatleri dağılmadan yarışabilmesini sağladı. 2025’te Chery, UNICEF ve IUCN gibi uluslararası kuruluşlarla iş birliğini sürdürerek küresel ESG taahhüdünü daha da güçlendirdi; sosyal sorumluluğu küresel büyüme stratejisine entegre ederek sorumlu bir Çinli otomotiv markasının uzun vadeli vizyonunu ortaya koydu. Oyunlar sona ererken, “Yükselmek İçin Doğduk” ruhu arenanın ötesinde yaşamaya devam ediyor. Chery; sınırlarını zorlamaya cesaret edenlerle birlikte güvenilir ürünleri, teknolojik gücü ve samimi yol arkadaşlığıyla hayalleri desteklemeyi sürdürecek.